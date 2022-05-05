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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۱۸

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

احداث دومین راه آهن چهارمحال و بختیاری در برنامه وزارت راه

احداث دومین راه آهن چهارمحال و بختیاری در برنامه وزارت راه

شهرکرد- معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: احداث دومین راه آهن استان در دستور کار وزرات راه قرار دارد.

حمید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راه آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان در برنامه وزارت راه است، اظهار کرد: احداث این راه آهن می‌تواند موجب رونق استان شود.

وی با بیان اینکه مطالعات احداث راه آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان انجام شده است، عنوان کرد: در حال حاضر برای انجام این پروژه باید سرمایه گذار جذب شود.

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طول این خط راه آهن حدوداً ۵۰۵ کیلومتر می‌باشد که ۲۱۲ کیلومتر آن در استان واقع شده است.

ربیعی افزود: راه آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان برای احداث نیاز به اعتباری بالغ بر چهار میلیارد دلار دارد.

وی به دلایل احداث این راه آهن اشاره کرد و گفت: برقراری اتصال ریلی منطقه خوزستان به چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خراسان، ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات جاده‌ای در منطقه، کاهش مسافت ریلی حمل مواد اولیه فولاد خوزستان و اروند، تولید فولاد با حمل ارزان و سریع سنگ آهن، کاهش قابل توجه انرژی و آلودگی هوای منطقه خوزستان تا اصفهان، تقویت ارتباط استراتژیک شبکه ریلی شمال به جنوب کشور و امکان ارتباط ریلی مستقیم اهواز به مشهد، توسعه اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال و رفاه اهالی و ارتباطات جاده‌ای منطقه از جمله ضرورت‌های ایجاد این خط راه آهن سراسری اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان می‌باشد.

کد مطلب 5482296

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