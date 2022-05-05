ورود گرد و غبار به آذربایجان غربی/هوای شهرهای جنوبی آلوده شد

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس پیش بینی هواشناسی امروز و فردا جمعه به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار غلظت ذرات معلق در مرکز و شهرهای جنوبی استان افزایش می‌یابد، افزود: در حال حاضر کیفیت هوای شهرهای جنوب استان برای گروه‌های سنی حساس آلوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت هوای شهرستان بوکان در وضعیت خیلی ناسالم اعلام است، از مردم این شهرستان خواست تا از ترددهای غیر ضروری در سطح شهر اجتناب کنند.

موسوی همچنین اظهار کرد: با تشدید وزش تندباد در آسمان استان آذربایجان غربی بویژه جنوب این استان، با ورود ریزگردها از سمت غرب، آسمان تکاب غبار آلود است.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی وضعیت کنونی آسمان تکاب برای افراد دارای مشکلات تنفسی، سالمندان و بیماران قلبی بسیار مضر بوده و مردم از ترددهای غیر ضروری در شهر خودداری کنند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم آلودگی هوای شهرهای جنوب استان تا فردا جمعه عنوان کرد: خواهشمند است افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.