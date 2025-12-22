قرارگاه خاتم ساخت پل خلیج فارس در قشم را عهده دار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با بیان اینکه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست و در پروژه‌هایی که بخش خصوصی توان اجرای آن را داشته باشد، ورود نمی‌کنیم، بیان کرد: حداکثر همکاری را با پیمانکاران بخش خصوصی داریم و در تمام پروژه‌های قرارگاه از توان بخش خصوصی استقاده می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های فرامرزی قرارگاه خاتم الانبیا و صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله ساخت مترو در کاراکاس ونزوئلا گفت: از پروژه ساخت مترو در ونزوئلا خارج شدیم.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ادامه داد: با ونزوئلا برای ساخت این پروژه توافق اولیه انجام شد اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد پروژه را تحویل دادیم تا خودشان این پروژه را ادامه دهند.

سردار عابد تاکید کرد: قرارگاه در پروژه‌های فرامرزی حضور دارد اما این پروژه‌ها محدود هستند و پس از اینکه این پروژه‌ها به نتیجه رسیدند درباره آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که علت تعلل در اجرای پروژه پل خلیج فارس در قشم که پایان سال ۱۳۸۹ کلنگ زنی شده چیست، گفت: ساخت پروژه پل خلیج فارس دوباره آغاز شده است و در بخشی از تأمین مالی که هنوز انجام نشده، سعی می‌کنیم طرف‌های مقابل را به همکاری ترغیب کنیم تا این پروژه راهبردی به اجرا برسد.

فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا افزود: در دو هفته گذشته از این پروژه بازدیدی انجام دادیم و همه تجهیزات برای ساخت این پروژه آماده است و تنها مانع همان تأمین مالی بوده که در این باره هم توافقاتی انجام شده است.