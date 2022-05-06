جزئیات فعالیت جاسوسی سرویس موساد در اردوگاه الهول سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، رئیس اتحادیه علمای عراق در اظهاراتی تاکید کرد که سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در ۴ مقر اصلی در سوریه دارد.

جبار المعموری در این باره توضیح داد: «موساد اسرائیل در اردوگاه پناهندگان سوری الهول ۴ مقر سری دارد.»

او افزود: «بر اساس آمار و اطلاعات دریافتی رژیم اشغالگر صهیونیستی در پوشش سازمان‌های خیریه، بشردوستانه و حقوقی به طور فعالانه در اردوگاه الهول اقدام به فعالیت‌های جاسوسی می‌کند.»

وی همچنین بیان کرد: «صهیونیستها سعی دارند با حمایت‌های مالی و لجستیکی و پرداخت حقوق به دست نشانده‌های خود در اردوگاه الهول تفکر (تروریستی) البغدادی سرکرده پیشین داعش را در اذهان جوانان و خردسالان کلیه ملیت‌هایی که در این اردوگاه هستند، نشر و پرورش دهد.»

به گفته المعموری خردسالان عراقی عمده اهداف صهیونیست‌ها هستند تا با استفاده از ظرفیت آنها در آینده بار دیگر گروه‌های تروریستی و تکفیری را در عراق احیا کرده و از این طریق به امنیت این کشور ضربه بزنند.