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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۵۷

توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه؛

انبار احتکار در فردیس کشف شد

انبار احتکار در فردیس کشف شد

البرز - انبار احتکار توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه ناحیه امام رضا (ع) در شهرستان فردیس کشف شد.

به گزارش مهر، انبار احتکار مواد غذایی، بسته بندی غیر مجاز و مواد خوراکی با لیبل، تاریخ و قیمت مصرف کننده توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه ناحیه امام رضا (ع) درشهرستان فردیس کشف شد.

در راستای مبارزه با محتکرین کالا و مواد غذایی طی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام سپاه ناحیه امام رضا (ع) انبار احتکار مواد غذایی و بسته بندی غیر مجاز با لیبل، تاریخ و قیمت مصرف کننده با ارزشی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در منطقه شهرک منظریه خیابان دهقانی غربی کشف گردیده و محل فوق پلمپ و پرونده جهت سیر مراحل قضائی تحویل عوامل تعزیرات شد.

کد مطلب 5483257

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