انبار احتکار در فردیس کشف شد

به گزارش مهر، انبار احتکار مواد غذایی، بسته بندی غیر مجاز و مواد خوراکی با لیبل، تاریخ و قیمت مصرف کننده توسط سربازان گمنام اطلاعات سپاه ناحیه امام رضا (ع) درشهرستان فردیس کشف شد.

در راستای مبارزه با محتکرین کالا و مواد غذایی طی رصد اطلاعاتی سربازان گمنام سپاه ناحیه امام رضا (ع) انبار احتکار مواد غذایی و بسته بندی غیر مجاز با لیبل، تاریخ و قیمت مصرف کننده با ارزشی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در منطقه شهرک منظریه خیابان دهقانی غربی کشف گردیده و محل فوق پلمپ و پرونده جهت سیر مراحل قضائی تحویل عوامل تعزیرات شد.