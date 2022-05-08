محمدرضا بهرامی‌صفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه تیم فوتبال پاس همدان علیه هیئت فوتبال استان همدان اظهار داشت: بر هیچکس از اهالی ورزش و فوتبال استان پوشیده نیست در سال‌های اخیر، در پی تغییرات مسئولان ارشد استان و به تبع آن تغییر مدیرکل ورزش و جوانان، محروم بودن باشگاه از ساختار مدیریتی منسجم از جمله عدم تشکیل جلسات هیئت مدیره و غیبت چند ساله برخی اعضای هیئت امنای باشگاه و عدم ورود ایشان در قبال وقایع این تیم، اگر حمایت‌های همه‌جانبه هیئت فوتبال استان نبود، باشگاه و تیم فوتبال پاس همانند تیم‌های صبای قم، نفت تهران و راه‌آهن تهران یا منحل شده بود و یا مخالفان فعالیتش در همدان در انتقال مجدد این باشگاه به تهران موفق می‌شدند.

محمدرضا بهرامی‌صفت افزود: به عنوان مثال در همین ۳ سال اخیر، متقاعد کردن مدیرعامل پیشین باشگاه برای خرید امتیاز لیگ دسته دوم، حضور پاس در فصل گذشته لیگ ۲ بدون تسویه حساب بدهی‌های گذشته و اخذ مجوز بازی برای همه بازیکنان، پیگیری تبرئه شدن در کمیته استیناف از اتهام تبانی آن هم در شرایطی که سایر تیم‌ها محکوم و شامل جرایم سنگین شدند از جمله اقدامات هیئت فوتبال استان برای این تیم است.

وی با اشاره به کمک‌هایی که هیئت فوتبال استان همدان در قبال پاس انجام داده است، گفت: پرداخت هزینه‌های سفر تیم فوتبال پاس در برخی بازی‌های پایانی فصل گذشته و ابتدایی این فصل، فرستادن مسئول ثبت قرارداد های هیئت به باشگاه برای ثبت قرارداد بازیکنان آن هم تنها چند ساعت مانده به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات علی‌رغم خارج از عرف بودن این موضوع به منظور جلوگیری از محروم شدن پاس از حضور در لیگ ۲، اختصاص بهترین ساعت‌های تمرینی در چمن‌های طبیعی و مصنوعی همدان به تمرینات تیم پاس بدون اخذ هیچگونه وجهی علی‌رغم حضور چندین باشگاه در رده‌های مختلف سنی تنها بخش کوچکی از این موارد است.

مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان همدان عنوان کرد: همچنین اخذ مجوز بازی برای ۱۶ بازیکن در ابتدای فصل جاری بدون تسویه بدهی‌ها، برگزاری جلسات متعدد با مدیران پتروشیمی هگمتانه برای جذب کمک ۵۰۰ میلیون تومانی، گرفتن مجوز بازی برای بازیکنان جذب شده در نیم‌فصل علی‌رغم بسته بودن پنجره باشگاه، پیگیری شکستن حکم محرومیت کاپیتان و مدافع پاس به دلیل درگیری در بازی با گل‌ریحان البرز، و همین اواخر گرفتن مجوز بازی برای یک بازیکن جدید دیگر در آخرین بازی تیم، از جمله اقدامات هیئت فوتبال استان در راستای کمک به باشگاه پاس بوده که اگر نبود جایگاه واعتبار ویژه ریاست هیئت در فدراسیون فوتبال این اتفاقات هرگز صورت نمی‌گرفت.

وی با بیان اینکه از زمان فعالیت باشگاه پاس در همدان هیئت فوتبال استان همدان ۲۰ میلیارد ریال از حساب خود برای کمک به این باشگاه هزینه کرده که بی‌تردید در سطح کشور اقدامی بی‌نظیر است، تاکید کرد: هزینه‌های نظیر هزینه برگزاری مسابقات، هزینه ۳ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان، کادر فنی و عوامل باشگاه که باید در زمان عقد قرارداد به حساب هیئت فوتبال استان واریز می‌گردید و… که مدارک و مستندات آن در هیأت فوتبال موجود می‌باشد واگر نبود حمایت و کمک‌های هیئت فوتبال، تیم فوتبال باشگاه پاس عملاً در بسیاری از مقاطع با مشکلات جدی مواجه و امکان حضور در مسابقات را از دست می‌داد.

بهرامی‌صفت خاطرنشان کرد: عوامل هیئت فوتبال استان و در رأس آنها ریاست محترم هیئت نه تنها مورد وثوق و تأیید جامعه فوتبال استان بوده بلکه دارای جایگاه حقیقی و حقوقی ویژه‌ای در سطح فدراسیون و فوتبال کشور می‌باشند؛ لذا بهتر آن است که مدیرعامل محترم باشگاه که به تازگی وارد عرصه فوتبال شده تمام تمرکز خود را معطوف باشگاه پاس نموده و با کمی درایت و تأمل همانطور که در بحث اقتصادی باشگاه خوب عمل کرده در حوزه تیم‌داری هم موفق شود.

مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان همدان با بیان اینکه امیدواریم در فصل جاری پاس در جایگاهی مناسب در لیگ دو قرار گیرد و با برنامه‌ریزی مناسب در سال‌های آتی به لیگ برتر کشور صعود کند و دل هزاران هوادار واقعی این باشگاه را شاد نماید، ادامه داد: بی‌تردید در این راه هیئت فوتبال استان همانند گذشته در تمام موارد حامی همه تیم‌های استانی حاضر در رقابت‌های کشوری به ویژه باشگاه پاس است.