نقش معلمان در عرصه جهاد تبیین ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی‌پور روز شنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان کردستان در سنندج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: جایگاه معلمان بسیار والاست و این قشر زحمت‌کش رسالت هدایت جامعه را بر عهده دارند.

وی افزود: هدایت افکار جامعه و تربیت نسل آینده ساز از جمله خدماتی است که معلمان برعهده دارند و تلاش‌های این بزرگواران هیچگاه از یادها نمی‌رود.

رشیدی پور همه پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف را حاصل زحمات معلمان دانست و گفت: شهدای والامقام که به‌خاطر اهداف انقلاب اسلامی جان شیرین خود را تقدیم کردند یک روزی شاگرد معلمان بودند و این افتخار ارزشمند نصیبشان شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اظهار داشت: امروز نیز در عرصه جهاد تبیین نیازمند روشنگری‌های معلمان هستیم تا توطئه‌های فرهنگی و اجتماعی دشمنان را که افکار و هویت جوانان و نوجوانان را نشانه گرفته اند را خنثی کنیم.

رشیدی پور افزود: نقش معلمان در عرصه جهاد تبیین ویژه و کلیدی بوده و بدون شک می‌توانند در این عرصه الگویی برای همه باشند.