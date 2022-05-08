به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی علیه کابینه «نفتالی بنت» تظاهرات کردند. منابع رسانه‌ای اعلام کردند که این تظاهرات در منطقه العاد واقع در شرق تل‌آویو یعنی همان جایی که عملیات مقاومتی اخیر به وقوع پیوست، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه نفتالی بنت، کناره گیری وی از قدرت را خواستار شدند. به دنبال برگزاری این تظاهرات، درگیری‌هایی میان تظاهرات کنندگان و نیروهای پلیس به وقوع پیوست.

این درحالی است که روز گذشته روزنامه هاآرتص در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: از عمر کابینه نفتالی بنت نهایتاً قریب به یک ماه باقی مانده است. بنابراین گزارش، در شرایط کنونی درباره اینکه چه زمانی کابینه نفتالی بنت سقوط خواهد کرد، اتفاق نظر وجود دارد اما تنها سوال باقیمانده این است که چگونه این سقوط رخ خواهد داد؟

در همین رابطه، نفتالی بنت اخیراً اظهاراتی داشته که ایجاد انشقاق در کابینه و سقوط آن را بیشتر قطعی کرده است. بنت اخیراً گفته است که حتی تا یک هزار سال دیگر فکر نمی‌کرده کابینه‌ای متشکل از گیدعون ساعر، آویگدور لیبرمن و احزاب عربی تشکیل دهد. همین نقل قول از وی باعث شده تحلیلگران از نزدیک بودن انشقاق در کابینه ائتلافی وی خبر بدهند.