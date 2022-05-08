۶۰ درصد قضات اموال خود را ثبت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، محمد کاظمی فرد در خصوص ملاحظات امنیتی این سامانه تاکید کرد: اطلاعات بارگذاری شده بر روی سامانه محرمانه است و دسترسی، بررسی و آمارگیری اطلاعات توسط اداره کل اموال مسئولین قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: همکاران قضائی، با ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضائی به نشانی adliran.ir و انتخاب سامانه ثبت دارایی مسئولان می‌توانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد، بارگذاری کنند.



وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه ثنا به منظور احراز هویت مشمولین ضروری نیست و صرفاً اطلاعات وارد شده توسط واحد کارگزینی کفایت می‌کند، اضافه کرد: معرفی اموال با تأیید نهایی تکمیل می‌شود و تا قبل از تأیید نهایی امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد اما بعد از تأیید نهایی امکان ویرایش تا انتهای دوره مسئولیت شخص مسئول و مدت زمان خاص وجود ندارد.



رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اطلاعیه صادره از سوی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه مبنی بر الزام ثبت اطلاعات مربوط به اموال دارندگان پایه قضائی، ضمن اعلام آمادگی بر حسن اجرای مقررات مذبور، بر وجود زمینه‌های بسیار مناسب جهت توسعه همکاری‌ها تاکید و عنوان کرد: کاربران محترم در صورت بروز هر گونه مشکل می‌توانند با مرکز تماس پشتیبانی خدمات الکترونیک قضائی به شماره ۱۴۷۰ (در بازه زمانی از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۳:۰۰) در ارتباط باشند و سوالات خود را با کارشناسان این مرکز مطرح کنند.