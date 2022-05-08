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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۰۴

مدیر جهاد کشاورزی دهلران:

۴۰ هزار تن گندم در شهرستان دهلران برداشت شد

۴۰ هزار تن گندم در شهرستان دهلران برداشت شد

دهلران-مدیر جهاد کشاوری شهرستان دهلران گفت: تاکنون ۴۰ هزار تن گندم در شهرستان دهلران برداشت شده است.

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دهلران زیر کشت گندم رفته که از این میزان ۴۰ هزار هکتار آبی مابقی دیم هستند.

وی اظهار داشت: متأسفانه گندم دیم به دلیل خشکسالی بطور کلی ازبین رفته و پیش بینی می‌شود حدود ۱۲۰ هزار تن گندم تولید و تحویل مراکز خرید شود.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به اینکه ۹ مرکز خرید کار خرید به عهده دارند، افزود: مزارع آبی شهرتان نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد به خاطر خشک سالی خسارت وارد شده است

غلامی ادامه داد: حدود ۳۵۰ کمباین در شهرستان برداشت گندم در مزارع را به عهده دارند و امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ هزار تن کاهش خرید گندم پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5484286

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