به گزارش خبرگزاری مهر، دومین عصرانه از سلسله عصرانههای علوم انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دبیری مالک شجاعی و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین استاد حمید پارسانیا رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مانی کلانی، مهدی امامی و محسن سلگی به بررسی اندیشهها و خدمات علمی عماد افروغ، پژوهشگر و جامعهشناس کشور میپردازد.
این مراسم روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ در محل تالار فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود.
برنامه عصرانههای علوم انسانی هر ماه یکبار برای بررسی آرا و اندیشهها و نیز تقدیر از یکی از محققان علوم انسانی و اجتماعی کشور برگزار میشوند.
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