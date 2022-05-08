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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰

توسط مؤسسه مطالعات فرهنگی وزارت علوم؛

اندیشه‌های عماد افروغ مورد بررسی قرار می‌گیرد

اندیشه‌های عماد افروغ مورد بررسی قرار می‌گیرد

دومین عصرانه از سلسله عصرانه‌های علوم انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت به بررسی اندیشه‌ها و خدمات علمی عماد افروغ، جامعه شناس برجسته کشور اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین عصرانه از سلسله عصرانه‌های علوم انسانی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با دبیری مالک شجاعی و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین استاد حمید پارسانیا رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مانی کلانی، مهدی امامی و محسن سلگی به بررسی اندیشه‌ها و خدمات علمی عماد افروغ، پژوهشگر و جامعه‌شناس کشور می‌پردازد.

این مراسم روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ در محل تالار فارابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

برنامه عصرانه‌های علوم انسانی هر ماه یکبار برای بررسی آرا و اندیشه‌ها و نیز تقدیر از یکی از محققان علوم انسانی و اجتماعی کشور برگزار می‌شوند.

کد مطلب 5484312

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