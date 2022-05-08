هنرمندان متعهد و انقلابی سبک زندگی شهدا را تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن عبدالله زاده در دیدار با خانواده شهدای روحانی استان فارس با بیان اینکه عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی مرهون حماسه آفرینی شهداست، گفت: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت بخصوص برای نسل نوجوان و جوان کشور رسالت اصلی دست اندرکاران دستگاه‌های فرهنگی و هنری است.

وی افزود: اصحاب رسانه و هنرمندان متعهد و انقلابی با تولید آثار فرهنگی و هنری فاخر سَبکِ زندگی شهدا را که بهترین الگو و شاخص برای زندگی مومنانه و سعادت در دنیا و آخرت است برای جامعه و نسل جوان تبیین کنند.

جانشین فرماندهی سپاه فجر با تاکید بر اهمیت و لزوم دیدار و رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا، گفت: دیدار منظم و مستمر با خانواده‌های شهدا و ایثارگران و تلاش در راستای پیگیری امور و حل مشکلات ایشان وظیفه مهم مسئولان و مدیران است.

حجت الاسلام بهرامی نسب مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان فارس نیز با بیان اینکه کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید روحانی به میزبانی شهر مقدس قم برگزار می‌شود، گفت: شهدای روحانیون و طلاب در دوران دفاع مقدس کارنامه درخشانی از خود بجا گذاشتند و این کنگره با هدف پاسداشت یاد و خاطره ایشان و تکریم خانواده‌های شهدا برگزار می‌شود.