به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال صدرنشین رقابتهای لیگ برتر در هفته بیست و ششم این مسابقات در خانه خود پذیرای تیم انتهای جدولی شهرخودرو است که این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

آبی پوشان با یک محروم برای این بازی آماده می‌شوند و مجیدی ناچار است به جای سید حسین حسینی کاپیتان دوم تیمش در درون دروازه از یک دروازه‌بان جوان به اسم علیرضا رضایی استفاده کند.

اتفاق خوبی که برای مجیدی و تیمش روی داده، پشت سر گذاشته شدن یک جلسه محرومیت رافائل سیلوا مدافع میانی و برزیلی آبی پوشان است و مجیدی می‌تواند یک بار دیگر از این مدافع مورد اعتماد تیمش در ترکیب اصلی استفاده کند.

بازگشت سیلوا به ترکیب اصلی همانقدر که خوشایند مجیدی است، یک دردسر شیرین هم برای فرهاد دارد و آن هم انتخاب ۳ نفر از بین سیلو، چشمی، دانشگر و غلامی برای قرار گرفتن در قلب خط دفاعی آبی پوشان است.

پیش از محرومیت سیلوا معمولاً این محمد دانشگر بود که از روی نیمکت بازی را آغاز می‌کرد. اما همین بازیکن مقابل سپاهان جانشین سیلوا شد و تک گل تیمش را هم وارد تیم پر مهره سپاهان کرد تا آمادگی‌اش را به رخ بکشد.

با توجه به بازگشت سیلوا و آمادگی ۳ مدافع میانی دیگر، باید دید مجیدی در این پست چه تصمیمی برای تیمش می‌گیرد. آیا مثل گذشته دانشگر از ترکیب خارج می‌شود یا تصمیم دیگری انتظار خط دفاعی آبی پوشان را می‌کشد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال میزبان شهرخودرو است که این دیدار از ساعت ۲۰:۴۰ دوشنبه ۱۹ اردیبهشت در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود.