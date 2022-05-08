به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، دانشمندان چینی پیشرفت بی‌نظیری در زمینه انتقال حالت‌های کوانتومی بین دو ایستگاه زمینی با فاصله بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر داشته اند و بدین منظور از یک ماهواره آزمایش علمی کوانتومی استفاده کرده‌اند که این امر گامی عظیم در جهت ایجاد یک شبکه جهانی پردازش اطلاعات و ارتباطات کوانتومی است.

این آزمایش به رهبری پان جیانوی، استاد فیزیک دانشگاه علم و صنعت چین انجام شد. انتقال حالت‌های کوانتومی از راه دور (QST)، یکی از رویکردهای اصلی برای ساخت شبکه‌های ارتباطی کوانتومی و یک نیاز ضروری برای پردازش اطلاعات کوانتومی متعدد است.

با توزیع درهم تنیدگی کوانتومی در فواصل طولانی، می‌توان حالت‌های کوانتومی را اندازه‌گیری کرد و سپس برای انتقال داده‌ها در فواصل طولانی، اقدام کرد.

چین اولین ماهواره کوانتومی جهان به نام آزمایش‌های کوانتومی را در ۱۶ آگوست ۲۰۱۶ به فضا پرتاب کرد. پس از بررسی اولیه انتقال حالت‌های کوانتومی در مسافت طولانی بین ایستگاه لیجیانگ در استان یوننان جنوب غربی چین و ایستگاه زمینی دلینگا در استان چینگهای در شمال غربی چین که ۱۲۰۰ کیلومتر از هم فاصله دارند، در نهایت تأیید شد.