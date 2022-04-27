اولین شبکه تجاری امن و ضد هک کوانتومی آزمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکههای رایانهای کوانتومی در صورت همه گیر شدن از فناوری پیشرفتهای برای رمزگذاری اطلاعات و مقابله با هکرها و انواع خلافکاران سایبری برخوردار خواهند بود.
از این شبکه برای برقراری ارتباط بین دو نقطه در لندن استفاده شد و آزمایشهای انجام شده در این زمینه موفقیتآمیز بوده است.
رایانههای کوانتومی امروزه هنوز غیرقابل اعتماد و پرهزینه هستند، اما این فناوری که توسط شرکتهایی مانند گوگل، آیبیام و مایکروسافت در حال توسعه است، این امکان را فراهم میکند تا دادهها میلیونها بار سریعتر از ابررایانهها پردازش و منتشر شوند.
در جریان محاسبات کوانتومی به جای ذخیره اطلاعات در قالب بیتها - صفر و یک - از ویژگی ذرات زیر اتمی استفاده میشود که میتوانند به طور همزمان حالتهای مختلف داشته باشند. سپس میتوان این حالتها را "درهم" کرد. نتیجه این تحول افزایش تصاعدی قدرت محاسباتی رایانههای کوناتومی است.
هاوارد واتسون، مدیر ارشد فناوری BT، گفت که فناوری کوانتومی میتواند به طور بالقوه برای شکستن کلیدهای رمزگذاری فعلی در حین انتقال دادهها مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: در روش مورد استفاده در شبکههای کوانتومی موسوم به توزیع کلید کوانتومی (QKD)، از فناوری فوتونیک برای انتقال کلید رمزگذاری در شبکههای فیبر نوری استفاده میشود. اگر QKD در حین انتقال داده هک شود، وضعیت آن تغییر میکند و بنابراین حمله هکری به صورت آنی شناسایی میشود.
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