به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری صبح یکشنبه در مراسم آغاز طرح بسته امنیت غذایی دانش آموزان و تجلیل از معلمان که به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم در مدرسه اسدی لاری کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چندین سالی است که بحث تغذیه دانش‌آموزان در مناطق کم‌برخوردار، مرزی، روستایی و عشایری حذف شده بود.

وی بیان کرد: با تلاش همه جانبه‌ای که انجام شد در دولت و مجلس اعتبار لازم به طرح بسته امنیت غذایی دانش آموزان تخصیص داده شد.

آغاز طرح بسته امنیت غذایی دانش آموزان در کرج و سیستان و بلوچستان

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امروز به صورت نمادین در استان البرز در منطقه محمدشهر کرج و استان سیستان و بلوچستان انجام شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال آتی برای مناطق کمتر برخوردار هفته‌ای دو روز با همکاری مردم و خیرین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) این طرح پیاده سازی و گسترش می‌یابد.

وی تصریح کرد: طرح بسته امنیت غذایی دانش آموزان برای ۳ میلیون دانش آموز در نظر گرفته شده است و انتظار داریم با کمک‌های بیشتر نهادها به ۵ میلیون نفر برسانیم و سال به سال ارتقا خواهد یافت.

نوری خاطرنشان کرد: بحث تغذیه دانش آموزان را در موقعیت‌های بهتر قرار می‌دهد و این امر کمک می‌کند بتوانیم به ساحت تربیت زیستی و بدنی دانش آموزان که در سند تحول بنیادین به عنوان یکی از ساحت‌های شش گانه است برسیم.

وی متذکر شد: بودجه این طرح برای سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۲، حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است اما با کمک نهادها نیز این عدد افزایش خواهد یافت‌.

به گزارش مهر، در این طرح ۹۷ مدرسه البرز در نواحی یک، سه و چهار کرج زیر پوشش تغذیه رایگان قرار می‌گیرند؛ به زودی نیز تعدادی از مدارس کم برخوردار آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرج به این طرح می‌پیوندند.

در قالب این طرح در بین دانش آموزان مدارس کم برخوردار به مدت ۱۰ وعده بسته غذایی رایگان که شامل شیر و نان غنی شده، خرما و گردو است، توزیع می‌شود.