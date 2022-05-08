یوسفی: با ارائه راهکار، مردم را از نگرانی خارج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) که برای رسیدگی به گزارشات وزرای امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی در رابطه با گرانی نان و کالاهای اساسی خطاب به دولتمردان برگزار شد، گفت: حرف زدن با مردم در خصوص مشکلات و راه‌حل‌ها یکی از جلوه‌های مردمی بودن است، در بخش‌هایی که اشتباهی رخ می‌دهد از مردم عذرخواهی کنید و بگویید این اشتباه بوده و عذرخواهی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: از زمانی که ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی وارد ادبیات اقتصادی دولت شد قرار بود کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ و ... گران نشود اما شاهدیم که این گرانی‌ها اتفاق افتاد و از سوی دیگر ۶۵ میلیارد دلار مبلغی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع کشور به دست مردم نرسید، ما نیز معتقد به اصلاح این موضوع هستیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجازه بدهید به عنوان یکی از خادمان مردم از آنها عذرخواهی کنیم، مردم شریف ایران همیشه ایرانی، ولایتمدار، پای کار انقلاب و نظام و ... خواهند بود و به پرچم و نظام خود افتخار خواهند کرد.

یوسفی عنوان کرد: انتظار ما این بود که مردم برای تامین کالاهای اساسی خود در صف‌ها نایستند. البته از آقای رئیسی تشکر کرده و افتخار می‌کنیم که رئیس‌جمهوری از جنس مردم در کنار مردم است اما مردمی بودن یعنی بیان مطالب به مردم و ارائه راهکارهایی برای خروج مردم از نگرانی‌ها، نه آنکه اجازه دهیم دشمن بر بی‌اطلاعی و خواسته مردم غالب شده و با شایعه‌سازی بگویند کارت یارانه نان صادر شده است.

وی بیان کرد: ارائه کارت یارانه نان از اساس غلط بود و باید در این خصوص به مردم توضیحات لازم ارائه می‌شد. البته مدیریت نان را در کشور قبول داریم اما اولویت‌دارتر از این موضوع بحث حیات خلوت شرکت‌های خصولتی است. به مردم توضیح دهید چرا صادرکننده اول سیمان، قیر و ... در منطقه رتبه یک را داریم. این موضوع نشان می‌دهد که انرژی ارزان را به اسم تولید در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم، اما از سوی دیگر این موارد با نرخ ارزان در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: آیا مردم می‌توانند به فرزندان خود بگویند که به جای بیسکوئیت، نان سنگک به مدرسه ببرند چون بیسکوئیت یک غذای لاکچری است؟ گله مردم به حق است و امیدواریم با همدلی مشکلات مردم را حل کنیم، مجلس آماده است که حرف بزنیم اما نمایندگان از اتخاذ تصمیمات دولت بی‌اطلاع هستند.