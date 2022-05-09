به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی شهر کتاب به منظور تقدیر از دانشجویان دکتری رشته فلسفه، با مشاوره و هم‌فکری، اشراف و حمایت مادی و معنوی دکتر رضا داوری اردکانی، هفتمین و هشتمین دوره‌ جایزه‌ «دکتر رضا داوری اردکانی» را برگزار می‌کند که فراخوان آن امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر شده است.

به این‌ترتیب دانشجویان دوره‌ دکتری رشته فلسفه غرب که در سال ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ از پایان‌نامه خود دفاع کرده‌اند می‌توانند فایل پایان‌نامه‌های خود را حداکثر تا پایان تیرماه به نشانی الکترونیکی bookcityaward@gmail.com ارسال کنند.

هیأت داوران این جایزه را رضا داوری‌اردکانی، پرویز ضیا شهابی، شهرام پازوکی، سیدحمید طالب‌زاده، سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، جواد صافیان و علی‌اصغر مصلح تشکیل می‌دهند.

مراسم اهدای جایزه پاییز ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. همچنین پژوهشگران از ارسال پایان‌نامه‌هایی که پیش یا پس از زمان مقرر و یا در مقاطع تحصیلی دیگر نوشته شده است، خودداری کنند.