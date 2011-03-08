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۱۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۰

تقدیر از سه پیشکسوت /

رضا داوری اردکانی تقدیر شد/ کارنامه علمی داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی تقدیر شد/ کارنامه علمی داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم به عنوان عضو پیشکسوت شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز 17 اسفند در مراسم رونمایی از نقشه جامع علمی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوری اردکانی در سال 1312 در اردکان استان یزد زاده شد. وی فلسفه‌دان، رئیس فرهنگستان علوم ایران و از چهره‌های شاخص عرصه گسترده فکر و اندیشه فلسفی به شمار می‌آید. وی هم‌اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه تهران است.

وی بیش از 30 کتاب از جمله تالیف و ترجمه در حوزه فلسفه و اندیشه در کارنامه کاری خود دارد که این میزان علاوه بر صدها مقاله فلسفی در این سالها است.

از جمله این کتابها می توان به فلسفه در روزگار فروبستگی، درباره علم (ویراست دوم)، فلسفه و انسان معاصر، فرهنگ، خرد و آزادی، وضع کنونی تفکر در ایران، فارابی مؤسس فلسفه اسلامی و ... اشاره کرد.

وی در سالهای 75 و 76 استاد نمونه کشوری شد. پس از آن استاد ممتاز دانشگاه تهران شده و در سال 81 به عنوان چهره ماندگار برگزیده شد. کسب نشان درجه یک دانش از ریاست جمهوری در سال 84 و کسب عنوان فارابی­شناس برجسته ایران و دریافت تندیس ویژه فارابی در نخستین جشنواره بین­المللی فارابی از ریاست جمهوری در سال 86 از دیگر افتخارت این استاد است.

برگزیده بخش حوزه و دانشگاه در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی برای طرح تاریخ فلسفه اسلامی و دریافت لوح تقدیر از ریاست جمهوری در سال 87 نیز از دیگر نشان های کسب شده این استاد است.

ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از سال 77 تاکنون، عضویت در شورایعالی انقلاب فرهنگی، سرپرستی کمیسیون ملی یونسکو در ایران، عضویت در هیئت امناء فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیئت امناء دانشگاه تهران، عضویت در شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی، عضویت در هیئت امناء بنیاد ایران‌شناسی، ریاست هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، عضویت در شورای فرهنگ عمومی و ... از سوابق مدیریتی داوری اردکانی است.

کد مطلب 1269515

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