به گزارش خبرگزاری مهر، افشین خدامی از جمع‌آوری گابیون و زباله‌گیر فرسوده و قدیمی بر مسیل مقصود بیک در محله تجریش به دلیل ایجاد منظر بد شهری و بوی نامطبوع با تلاش نیروهای شهرداری منطقه یک خبر داد و گفت: این گابیون و زباله‌گیر که به‌صورت متوالی نسبت به هم قرار داشتند در حدود ۹ سال بود که تخریب و کارایی خود را از دست داده بودند و فنس‌های باقی مانده آن باعث تجمع زباله و ایجاد آلودگی بصری و بویایی در این محدوده شده بود که با بازدید و به دستور شهردار منطقه، با همکاری عوامل اداره مسیل‌ها و قنوات، خدمات شهری منطقه، موتوری و شهرداری ناحیه ۷ جمع‌ آوری و رفع معضل شد.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک در ادامه خاطرنشان کرد: با کمک ماشین آلات مکانیزه از قبیل جرثقیل، مینی لودر و … این گابیون به حجم ۱۰۰ متر مکعب از مسیل خارج شد و در ادامه قسمت دیواره‌های بتنی شبکه زباله‌گیر نیز کامل جمع‌آوری شد.