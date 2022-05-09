اولین یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگیان عشایری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد شکوهی ظهر دوشنبه در نشست خبری از برگزاری نخستین یادواره شهدای دانشآموزی و فرهنگیان عشایر کشور خبر داد و بیان کرد: این یادواره در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشتماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: سخنران این جشنواره سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین خواهند بود و کنگره ملی بزرگداشت ۱۰ هزار شهید عشایر کشور طی روزهای ۲۲ تا ۲۴ خردادماه سال جاری به میزبانی شهرکرد برگزار خواهد شد و برای این کنگره ملی، دو پیش یادواره در سطح ملی تدارک دیده شده است که کنگره ملی شهدای دانشآموزی و فرهنگیان عشایر نخستین پیش یادواره آن خواهد بود.
او در ادامه خاطرنشان کرد: از جمعیت ۱۰ هزار شهید عشایر کشور، ۲ هزار شهید متعلق به استان فارس است که ۱۲ و نیم درصد این جمعیت را تشکیل میدهد و از این ۲ هزار شهید، ۹۲ شهید تنها متعلق به دبیرستان شبانهروزی شهید بهشتی شیراز است.
به گفته این مقام مسئول بزرگترین جمعیت عشایر کشور متعلق به فارس است که از جمعیت ۲ هزار شهید عشایری استان فارس، ۴۱۰ شهید فرهنگی و دانشآموز هستند که از این تعداد ۳۴۰ شهید دانشآموز و ۷۰ شهید فرهنگی هستند.
وی با بیان اینکه برای یادواره ملی شهدای دانشآموز و فرهنگیان عشایر هم تاکنون دو پیش یادواره برگزار کردهایم، گفت: یکی یادواره شهدای دبیرستان عشایری شهید بهشتی بود که در بهمن سال ۱۴۰۰ برگزار شد و دیگری شهدای منطقه ششده قره بلاغ فسا بود که در هفته گذشته هم این برنامه برگزار شد.
شکوهی به برگزاری اهداف برگزاری این یادواره شهدا اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گذشت در جامعه، حفظ ارزشها و باورهای دینی که عمده مخاطبان دانشآموزان هستند، تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و بزرگداشت این فرهنگ، شناساندن جامعه عشایری به مردم استان فارس و کشور که در دوران دفاع مقدس چه رشادتهای انجام دادهاند، دمیدن خون تازه به کالبد جامعهای که امروز درگیر دنیاگرایی و فرهنگ غرب شده است، از جمله اهداف برگزاری این یادواره هستند.
وی ادامه داد: بیش از ١۴ مرحله کمک مومنانه به جامعه عشایری در دوران کرونا صورت گرفته است و در کنار این موضوع نسبت به بهبود وضعیت خانههای عشایری و مدارس عشایری اقداماتی انجام شده است این در حالی است که یکی از برنامههای اجرا شده در میان جامعه عشایر درمان رایگان جامعه عشایری است.
به گفته این مقام مسئول با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته سرقت دام در میان عشایر کوچ رو به شدت کاهش داشته است.
شکوهی تاکید کرد: عشایر استان در بیش از ٧٠ درصد از عرصههای طبیعی فارس پراکنده هستند از این رو خدمت رسانی به این افراد شاید کمتر دیده شود.
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