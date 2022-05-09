۶۰ درصد پل های مکانیزه پایتخت ایمن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صیادی با اشاره به واگذاری پلهای مکانیزه شهر تهران از ابتدای سال ۱۴۰۱ به سازمان زیباسازی، گفت: یکی از فعالیتهای خدماتی سازمان زیباسازی شهر تهران به شهروندان در دوره جدید مدیریت شهری، ایجاد شرایط عبور و مرور کم خطر در فضای شهری است، ضمن آنکه آسایش و رفاه آنها در کنار فرهنگسازی از اهدافی است که برای سازمان زیباسازی تعریف شده است.
وی افزود: در همین راستا راهاندازی و ساماندهی پلهای مکانیزه عابر پیاده از ابتدای سال جاری به سازمان زیباسازی شهر تهران واگذار شده است و تلاش کردیم به سرعت شرایط ایمنسازی این پلها را فراهم کنیم. بر همین اساس ضمن بررسی این پلهای مکانیزه متوجه شدیم تنها ۵۳ درصد از پلهای مکانیزه شهر تهران فعال هستند و ۴۷ درصد آنها خاموش و در شرایط غیرقابل استفاده به سر میبرند. نکته دیگر اینکه از ۵۳ درصد پلهای فعال نیز ۴۳ درصد در شرایط غیر ایمن به سرویس دهی مشغول بودند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تصریح کرد: در یک ماه و نیم گذشته تلاش کردیم با ایمن سازی پلهای روشن به تعداد پلهای مکانیزه فعال و ایمن اضافه کنیم. بر اساس آمار موجود در نیمه اردیبهشت ماه، ۶۴ درصد پلها فعال است که از این تعداد نزدیک به ۴ درصد ایمنی کافی برای ادامه فعالیت ندارند.
صیادی بیان کرد: به منظور ایمنسازی و ساماندهی دستور خاموش شدن پلهای غیر ایمن تا زمان تکمیل پروسه ایمن سازی آنها صادر شده است.
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