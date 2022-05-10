شیوه نامه پذیرش دانشجوی کاردانی بهورزی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه نامه پذیرش دانشجو جهت شرکت در دوره کاردانی بهورزی در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت و در نهایت جهت بهره برداری به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد.

شرایط و نحوه پذیرش در دوره کاردانی بهورزی

آموزش کاردانی بهورزی در مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت مراکز بهداشت شهرستان مطابق برنامه های سلامت و آئین نامه معاونت بهداشت وزرت بهداشت و درسنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی انجام می شود.

برنامه آموزش دوره کاردانی بهورزی دو دسته واجدین شرایط برای ورود دارد:

۱- واجدین شرایط از میان افراد داوطلب روستا با مدرک دیپلم

۲- بهورزان شاغل فاقد مدرک کاردانی رشته های مرتبط بهورزی که در سال های قبل از ابلاغ این شیوه نامه تربیت شده اند.

از آنجا که برنامه ریزی برای تربیت بهورز از میان افراد دیپلمه به گونه ای انجام می شود که افراد گزینش شده با تصدی پست سازمان در خانه بهداشت پس از اتمام تحصیل اقدام به ارائه خدمات پیش بینی شده کنند، لذا شرایط ورود مشتمل بر الزامات به کارگیری در خانه های بهداشت نیز خواهد بود.

به منظور انطباق شرایط جذب دانشجو با شراط به کاری گیری بالاخص شرط گزینش بومی، انجام فراخوان به صورت محلی در روستاهای مورد نظر صورت می گیرد. علاوه بر این آزمون ها به صورت دانشگاهی و در موعدی که معاونت بهداشت دانشگاه اعلام می کند و بر اساس آئین نامه بهورزی صادره از سوی معاونت بهداشت وزارت بهداشت انجام می شود.

برنامه جذب بهورزان شاغل فاقد مدرک کاردانی بند ۲ طبق ضوابطی که معاونت بهداشت بر اساس ظرفیت مراکز آموزش بهورزی و اولویت بهورزان شاغل اعلام می کند، انجام می شود.

شرایط، مواد امتحانی، مدارک مورد نیاز و تعهدات افراد:

الف) واجدین شرایط از میان افراد داوطلب روستا با مدرک دیپلم

شرایط عمومی

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

۲- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران). (معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس تایید حوزه معاونت بهداشت با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.)

۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۶- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۷- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

۸- نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه

۹- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند

۱۰- نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

شرایط اختصاصی:

۱- بومی بودن

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز شود.

ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز شود.

تبصره های مرتبط با داوطلبان زن که با فرد شاغل در همان روستا ازدواج کرده اند، احراز شرایط سکونت داوطلبان، ادامه تحصیل داوطلب، گذراندن طرح، انجام دوره خدمت ضروری سربازی و یا اشتغال در خارج از روستا، عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط، نحوه پذیرش بهورز در مناطق عشایری در شرایط ثبت نام اعلام شده است.

۲- سن داوطلب:

دارا بودن حداکثر سن ۲۶ سال تمام. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

موارد - مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت و - سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه، به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد و در هر صورت سن داوطلب با در نظر گرفتن موارد اعلامی نباید از ۲۸ سال بیشتر شود.

۳- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه (سه ساله نظام جدید و دوره پیش دانشگاهی و یا اتمام دوره دوم متوسطه برای فارغ التحصیلان نظام جدید از سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به بعد)

دستورالعمل مربوط به نحوه فراخوان و پذیرش در هر سال توسط معاونت بهداشت تعیین و مطابق اصول فوق به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

با توجه به شرایط متغیر روستاهای کشور و وضعیت دسترسی آنها به داوطلبان، حوزه معاونت بهداشت در شرایط خاص می تواند نسبت به تغییر شرایط گزینش افراد وفق نیاز مناطق اقدام کند. این تغییر شرایط باید در دستورالعمل هایی که از سوی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت پیش بینی می شود، در شورای معاونان وزارت بهداشت مطرح و به تصویب برسد.

مواد امتحانی برای داوطلبان

گزینش دانشجو برای کاردانی بهورزی برای تحصیل در مراکز آموزشی بهورزی دانشگاه ها در دو مرحله صورت می پذیرد:

۱- آزمون کتبی: شامل مواد امتحانی که در جدول آمده است. این آزمون ۶۰ درصد از نمره قبولی را به خود اختصاص می دهد.

۲- انجام مصاحبه توسط کمیته مصاحبه برای کسب آگاهی از توانمندی های فرد در ارائه خدمات و ارزیابی ماندگاری وی در روستا

نوع ارزشیابی ماده امتحانی ضریب درصد نمره اختصاص یافته آزمون کتبی ادبیات فارسی ۲ ۶۰ درصد زبان انگلیسی ۲ دین و زندگی ۲ مصاحبه ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری ارتباط موثر و خدمتگذاری و ماندگاری در عرصه خدمت - ۴۰ درصد

جهت سنجش توانمندی عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سوالات آزمون عمومی از دروس دیپلم متوسطه سه سال دبیرستان (شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و زندگی) هر درس ۲۰ سوال و مجموعا ۶۰ سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود.

آزمون توانمندی های عمومی در مجموع ۶۰ نمره (۶۰ درصد از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.

تبصره: متقاضیان اقلیت های دینی به ۲۰ سال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.

مصاحبه ۴۰ درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از تایید ضمن اطلاع رسانی در سایت موسسه توسط معاونت بهداشتی اعلام خواهد شد. از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی، تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی جهت انجام مصاحبه معرفی می شوند تا پس از انجام مصاحبه ۲ برابر ظرفیت به هسته گزینش معرفی شوند و در نهایت لیست نهایی پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش اعلام می شود.

تعهدات افراد دارای دیپلم

دانشگاه و معاونت بهداشتی موظف است قبل از شروع به تحصیل از کلیه متقاضیان که از مزایای دولت برای دوره آموزشی و به کارگیری پس از آن استفاده می کنند تعهد رسمی مبنی بر اینکه «پس از اتمام دوره آموزش در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۱۵ سال و به صورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه کند»، اخذ کند.

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزشی کاردانی بهورزی از ادامه تحصیل انصراف دهند یا از دوره کاردانی بهورزی اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در هیچ یک از آگهی های بعدی پذیرش بهورز در شهرستان ها و دانشگاه های دیگر و در سنوات آینده نیستند.

دوره آموزشی کاردانی بهورزی دو ساله، تمام وقت و شبانه روزی بوده و دانشجویان حق اشتغال یا تحصیل در محل دیگری را ندارند.

ب) بهورزان شاغل فاقد مدرک کاردانی رشته های مرتبط بهورزی

شرایط عمومی

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

۲- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).

۵- اشتغال ۵ ساله اخیر در شغل بهورزی به صورت تمام وق و داشتن پست سازمانی بهورزی

شرایط اختصاصی:

۱- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه: دستورالعمل مربوط به نحوه فراخوان و پذیرش بر اساس ظرفیت مراکز آموزش بهروزی و اولویت افراد طی دستورالعمل هر ساله از سوی معاونت بهداشتی تعیین می شود و به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

مواد امتحانی برای داوطلبان: گزینش دانشجو برای این دسته از واجدین شرایط از طریق آزمون کتبی شامل مواد امتحانی دروس دوره بهورزی صورت می گیرد.

فهرست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید وجود شرایط به صورت کتبی ابلاغ و داوطلبان حداکثر یک ماه فرصت دارند جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کنند.

تعهدات افراد فاقد مدرک کاردانی رشته های مرتبط بهورزی

دانشگاه و معاونت بهداشتی موظف است قبل از شروع به تحصیل از کلیه متقاضیان که از مزایای دولت برای دوره آموزشی و به کارگیری پس از آن استفاده می کنند تعهد رسمی مبنی بر اینکه «پس از اتمام دوره آموزش در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت ۵ سال و به صورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه کند»، اخذ کند.

در صورتی که مدت باقی مانده خدمت تا بازنشستگی کمتر از این باشد فرد باید تا آخر خدمت در خانه بهداشت استمرار خدمات کند.

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزشی کاردانی بهورزی از ادامه تحصیل انصراف دهند یا از دوره کاردانی بهورزی اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در هیچ یک از آگهی های بعدی پذیرش بهورز در شهرستان ها و دانشگاه های دیگر و در سنوات آینده نیستند.

دوره آموزشی کاردانی بهورزی برای این دسته از داوطلبان مطابق درسنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی و به صورت غیر حضوری و با پیش بینی دوره های عملی، کارآموزی و کارورزی صورت می گیرد.

ضوابط فارغ التحصیلی:

مدارک تحصیلی اعطایی به پذیرفته شدگان توسط معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مربوطه صادر می شود. دانش آموختگان این دوره تنها مجاز هستند در خانه بهداشت انجام وظیفه کنند.

این آئین نامه از سوی دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شده است.