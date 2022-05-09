  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۷

مدیر مسجدالاقصی:

هشدار شخصیت فلسطینی درباره عواقب تجاوزات تل آویو علیه مسجدالاقصی

هشدار شخصیت فلسطینی درباره عواقب تجاوزات تل آویو علیه مسجدالاقصی

شیخ عمر الکسوانی مدیر مسجدالاقصی درباره عواقب خطرناک تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه قدس و مسجدالاقصی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عمر الکسوانی مدیر مسجدالاقصی در گفتگو با وبگاه اسپوتنیک عربی تاکید کرد: اقدامات اخیر صهیونیست‌ها به ویژه تعرضات شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی تحت حمایت نظامیان صهیونیست، منطقه را به سوی جنگ سوق می‌دهد.

وی افزود: دولت رژیم صهیونیستی و گروههای صهیونیست یک هدف را دنبال می‌کنند اما با تلاش می‌کنند با جابجایی نقش‌ها میان خود موضوع را طور دیگری جلوه دهند.

الکسوانی تاکید کرد: هدف نهایی دولت‌های صهیونیستی در تعرض به مسجدالاقصی، راضی نگه داشتن جریان‌های راستگرای افراطی است که اهداف خطرناکی را علیه قبله اول مسلمانان در سر دارند.

وی افزود: صهیونیست‌ها باید بدانند که هرگز با قدرت و خشونت نظامی نمی‌توانند تغییری در شرایط مسجدالاقصی و قدس ایجاد کنند، چون فلسطینی‌ها همواره در عرصه تقابل با آنها حضور دارند.

کد مطلب 5485776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها