هشدار شخصیت فلسطینی درباره عواقب تجاوزات تل آویو علیه مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عمر الکسوانی مدیر مسجدالاقصی در گفتگو با وبگاه اسپوتنیک عربی تاکید کرد: اقدامات اخیر صهیونیستها به ویژه تعرضات شهرکنشینان به مسجدالاقصی تحت حمایت نظامیان صهیونیست، منطقه را به سوی جنگ سوق میدهد.
وی افزود: دولت رژیم صهیونیستی و گروههای صهیونیست یک هدف را دنبال میکنند اما با تلاش میکنند با جابجایی نقشها میان خود موضوع را طور دیگری جلوه دهند.
الکسوانی تاکید کرد: هدف نهایی دولتهای صهیونیستی در تعرض به مسجدالاقصی، راضی نگه داشتن جریانهای راستگرای افراطی است که اهداف خطرناکی را علیه قبله اول مسلمانان در سر دارند.
وی افزود: صهیونیستها باید بدانند که هرگز با قدرت و خشونت نظامی نمیتوانند تغییری در شرایط مسجدالاقصی و قدس ایجاد کنند، چون فلسطینیها همواره در عرصه تقابل با آنها حضور دارند.
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