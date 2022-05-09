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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۰:۵۴

فرمانده انتظامی خوزستان:

محموله سنگین مهمات جنگی در شادگان کشف شد

محموله سنگین مهمات جنگی در شادگان کشف شد

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از انهدام باند قاچاق مهمات سنگین جنگی و کشف بیش از ۱۶ هزار عدد انواع فشنگ جنگی در شهرستان شادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی درباره جزئیات این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان با تسلط اطلاعاتی در سطح استان، فعالیت یک باند قاچاق مهمات در شهرستان شادگان را رصد کردند.

وی افزود: مأموران پلیس با رصد مستمر اطلاعاتی، مقر قاچاقچیان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی مقتدرانه باند قاچاق مهمات را زیر ضربه برده و سرکرده آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: در بازرسی از مقر قاچاقچیان ۱۶ هزار و ۷۳۳ فشنگ جنگی کلاشینکف و کلت کمری، یک قبضه کلت کمری و مقادیری مواد مخدر تریاک کشف شد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، گفت: امید است با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضائی شاهد امنیت پایدار در سطح این استان باشیم.

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کد مطلب 5486037

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    نظرات

    • سمیرا غلامی IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      14 6
      پاسخ
      خیلی بد
    • سمیرا غلامی IR ۰۶:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      6 4
      پاسخ
      خیلی بد
    • ناشناس IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      11 7
      پاسخ
      این کجاش محموله سنگین بودفکرکردم توپ و تانکه خخخ
      • اشکان IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
        0 0
        برای ما این محموله سنگین نیست از نظر تو
    • تنها IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      3 2
      پاسخ
      برنو هم داشت
    • محمود IR ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      9 22
      پاسخ
      شادگان نگوافتضاح بگو.اسم عربوهم بدنام کردن فقط توشادگان زرنگن وبس.البته گاهی میان بنرامام وماهشهردزدی .همین دزدی یه ماه پیش شادگانی بودن که کشته شدن وماموری هم شهیدشد
    • محمود IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      2 0
      پاسخ
      فقط یکعدد کلت، محموله سنگین
    • Feri IR ۰۴:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      2 0
      پاسخ
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    • حسن RO ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      3 0
      پاسخ
      طوری مثل ندیدها میگه محموله سنگین که انگار یک کامیون پر گرفته

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