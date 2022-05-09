محموله سنگین مهمات جنگی در شادگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی درباره جزئیات این خبر گفت: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان با تسلط اطلاعاتی در سطح استان، فعالیت یک باند قاچاق مهمات در شهرستان شادگان را رصد کردند.

وی افزود: مأموران پلیس با رصد مستمر اطلاعاتی، مقر قاچاقچیان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی مقتدرانه باند قاچاق مهمات را زیر ضربه برده و سرکرده آن را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان اظهار کرد: در بازرسی از مقر قاچاقچیان ۱۶ هزار و ۷۳۳ فشنگ جنگی کلاشینکف و کلت کمری، یک قبضه کلت کمری و مقادیری مواد مخدر تریاک کشف شد.

سردار صالحی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، گفت: امید است با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضائی شاهد امنیت پایدار در سطح این استان باشیم.

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