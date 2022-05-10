زمانی که مردم در صحنه هستند هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گردهمایی بزرگ جهادگران سپاه تهران که در مجموعه ورزشی امام علی (ع) ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: شما بسیجیان اگر در صحرای کربلا بودید، امام حسین (ع) تنها نمی‌ماند، شما بسیجیان مصداق نصرت الهی هستید که موجب آرامش قلب مومنان می‌شوید و زمین و زمان به وجود شما افتخار می‌کند.

وی ادامه داد: داستان مواجه انقلاب ما با دشمنان، داستان مواجهه حق و باطل است و تا زمانی که حق به صورت کامل باطل را از صحنه جغرافیا حذف نکند، این تقابل ادامه دارد و دشمن به تعبیر قرآن تا زمانی که دست از دینتان برندارید با شما مقابله خواهد کرد.

فرمانده کل سپاه با اشاره به موفقیت‌های انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف گفت: از گردنه‌های سختی عبور کردیم و بسیج فرمول غلبه بر دشمن بود. زمانی که از سخره‌های سخت عبور می‌کردیم این شما بسیجیان بودید که جان‌های خود را به خداوند متعال اعطا می‌کردید.

وی تصریح کرد: اگر بسیجیان نبودند پیروزی ممکن نبود، البته صحنه مقابله حق و باطل تغییر نکرده است و دشمن با همان شقاوت شمر و یزید در میدان است و در مقابل آن، مردی از فرزندان رسول الله (ص) در مرکز میدان ایستاده و مومنان را به جهاد و مقاومت فرا می‌خواند، مقیاس، این میدان جهانی است و شما بسیجیان رمز موفقیت در این نبرد هستید.

فرمانده کل سپاه با اشاره به جنگ فرهنگی و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران، گفت: دشمن آمد ما را محاصره کرد تا درهای جهان را به روی ما ببندد و ما را از علم و دانش، عقب بیندازد و با ترور دانشمندان با جدیت این موضوع را دنبال می‌کرد و به دنبال تسلیم و ناامید کردن مردم ما بود، هنوز هم هست اما بسیار دیر شده است و شما مردم او را شکست داده‌اید.

سرلشکر سلامی ادامه داد: دشمنان با دروغ و جنگ رسانه‌ای به دنبال این بودند که ایران را از همه عالم دور کنند و کشور را نا امن و مردم را در مقابل نظام قرار داده و اعتماد آنها به نظام را از بین ببرند، اما مردم همه سیاست‌های آن‌ها را با ایمان خود محو کردند، که این کار بزرگی بود و این نبرد ادامه دارد، همه راه‌های به روی دشمن در جنگ نیابتی و مستقیم بسته شده است.

وی ادامه داد: دشمن در عراق، سوریه، یمن و افغانستان شکست خورد و در جنگ اقتصادی و فشار حداکثری هم ناکام مانده است، پس باید خدا را به دلیل داشتن چنین ملت رشیدی شکر کرد. بسیج در همه این سختی‌ها و نبردها درخشید و سختی‌ها را آسان کرد.

فرمانده کل سپاه گفت: بسیجیان در حصر اقتصادی به میدان آمدند و به کمک مردم شتافتند و به آنها امید دادند و به قلب‌ها آرامش دادند. این بسیجیان بودند که به دور از خستگی در میدان بودند و عجز و نا امیدی را بر دشمن تحمیل کردند.

سرلشکر سلامی تاکید کرد: تا زمانی که مردم در صحنه هستند هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست، البته راه ادامه دارد، مشکلات مختص ملت ما نیست، مشکلات دشمنان ما از ما بیشتر است اما ما به خدا اعتقاد داریم اما آن‌ها ندارد، ما امروز از هر زمانی دیگری قوی‌تر هستیم و سختی‌ها را پشت سر خواهیم گذاشت، ما یک ملت جدا ناشدنی از رهبری و از یکدیگر هستیم و بر دشمنان غلبه خواهیم کرد و پیش خواهیم رفت.