نمایش «تجربه های اخیر» ۲ اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «تجربه های اخیر» به نویسندگی امیررضا کوهستانی که از روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه به کارگردانی حسین کشفی اصل در کارگاه نمایش تئاتر شهر روی صحنه رفته است روزهای پنجشنبه بیست و دوم و جمعه بیست سوم اردیبهشت طی ۲ نوبت ساعت های ۱۷ و ۱۹ به صحنه خواهد رفت.

در این اثر نمایشی که بلیت اجراهای آن برای روزهای پیش رو به اتمام رسیده است (به ترتیب بازی) کیمیا جواهری، امین قنبری، دلارا نوشین، رامونا شاه، مرضیه موسوی، محمد ارفعی و شهاب عباسیان به عنوان بازیگر حضور دارند. این در حالی است که وحید کریمی تهیه کننده، مریم حسنی و مرضیه حسنی دستیاران کارگردان، حسین کشفی اصل طراح صحنه و لباس، رضا خضرایی طراح نور، فرناز مرتضوی طراح گریم، اشکان قازانچایی طراح گرافیک، مهدی عمادی عکاس و تیزر، امین قنبری نوازنده کمانچه دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل می دهند.

هم اکنون نمایش‌های «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان در تالار اصلی، «هملت پشتکوهی» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی در تالار چهارسو، «خماری» به کارگردانی امین بهروزی در تالار قشقایی و «فریاد خاموش» به کارگردانی محمدهادی عطایی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه هستند.