زاکانی با افزایش حقوق کارمندان رسمی شهرداری موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده گفت: با توجه به پیگیری و مراجعه کارمندان ثابت و انعکاس دغدغه‌های آنها درباره شکاف حقوق مزایای دریافتی شهرداری تهران با دستگاه‌های اجرایی دولتی و همچنین کارمندان تابع قانون کار، معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شوراها اقدام به پیگیری این مسئله کرد.

وی با اشاره به ارائه راهکار قانونی افزایش حقوق و مزایای کارمندان ثابت در شورای حقوق و دستمزد شهرداری تهران و موافقت شهردار تهران با آن افزود: راهکارهای ارائه شده در دو محور کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد شد.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران با اشاره به اینکه مدیران ارشد حوزه سرمایه انسانی جلسات کارشناسی با سازمان اداری و استخدامی برگزار و موضوعاتی مانند افزایش آیتم‌های قانونی مشمول کسور بازنشستگی همانند افزایش یک گروه شغلی، برقراری فوق‌العاده خاص و…، بررسی کردند، ادامه داد: از جمله پیشنهادات بلند مدت این شورا مکاتبه با شورای عالی استان‌ها درباره اصلاح اعداد مبنای گروه‌های ۲۰ گانه نظام هماهنگ پرداخت، اصلاح تغییر در فوق‌العاده شغل کارمندان ثابت، رفع مشکلات و نواقص آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۸ و اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل بود.

به گفته وی، این موضوعات پیشنهادی مستمر بوده و در احکام کارگزینی کارمندان ثابت تأثیر دارد و مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

فروزنده افزود: در گام نخست علاوه بر اعمال ضریب افزایش حقوق کارمندان ثابت بر اساس تصویب نامه ۱۴۰۱ هیئت وزیران (متعاقب ابلاغ نهایی)، حقوق و مزایای کارمندان ثابت تا سقف میانگین یک میلیون و پانصد هزار تومان از ابتدای سال جاری افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: برخی پیشنهادات که تأثیر به سزایی در افزایش دریافتی همکاران رسمی و ثابت دارند، پس از طرح و تصویب در شورای اداری شهرداری تهران اجرایی می‌شود.