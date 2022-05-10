به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم بزرگ «می‌مانیم، حمایت می‌کنیم و می‌سازیم» از لحظاتی پیش در حومه جنوبی بیروت آغاز شد.

وی در ادامه تاکید کرد: دشمنان در سالهای اخیر از طریق دروغ پراکنی و تحریم‌ها تلاش کردند حمایت مردمی از مقاومت را کاهش دهند، اما همه طرح‌ها و پروژه‌های آنها شکست خورد.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: حضور بزرگ شما در همایش انتخاباتی امروز در بیروت و روز گذشته در صور و نبطیه و همچنین آنچه پیش بینی می‌کنیم از حضور شما در بقاع، بزرگترین جواب برای کسانی است که در سالهای اخیر به کاهش قدرت مقاومت امید داشتند. این حضور شما آنها را انگشت به دهان خواهد کرد.

وی افزود: من به آنها می گویم که این حضور بزرگ مردمی پاسخ شماست، پیام این حضور گسترده این است که مردم به مقاومت، قدس و رزمندگانش اعتماد دارند و از آن حمایت می‌کند.

سیدحسن نصرالله در ادامه با اشاره به آغاز رزمایش جدید ارتش رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نفتالی بنت (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) امروز گفته است که خواهان جنگ نیست، ما به این سخنان اطمینان نداریم و به همین دلیل تا زمان پایان رزمایش آنها، حزب الله لبنان در حالت آماده باش قرار خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: پس از روز جهانی قدس نیز از طریق برخی کانال‌های دیپلماتیک به ما خبر داده شد که اسرائیلی‌ها خواهان اقدام نظامی علیه لبنان نیستند، اما این سخنان از سوی دشمن صهیونیستی و نخست وزیر آنها برای ما قابل اعتماد نیست و ما آمادگی نظامی خود را حفظ خواهیم کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: علت ارسال این پیام از کانال‌های دیپلماتیک این است که آنها می‌دانند مقاومت در وعده‌هایش صادق است و به هر گونه تجاوز پاسخ می‌دهد. وی گفت: ما به دنبال سرنگون کردن دولت نیستیم اما معتقدیم مشکلاتی وجود دارد که قدرت دولت را محدود می‌سازد. دولت در شرایط کنونی قادر به برآورده ساختن مطالبات مردم نیست.

وی با اشاره به تنوع مذاهب در لبنان، تأکید کرد: در طول مدت زمان گذشته خیلی‌ها تلاش کردند تا لبنان را وارد ورطه جنگ داخلی کنند. با این حال، لبنان وارد چنین عرصه‌ای نشد. جنگ داخلی خط قرمز ماست و اجازه تحقق چنین چیزی را نمی‌دهیم.

سید حسن نصرالله با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش روی این کشور، اظهار داشت: پارلمان مهمترین نهاد کشور است. از همین روی، وضع قانون انتخاباتی مؤثر و کارآمد، ضروری است. پارلمان باید به نوعی قانون انتخابات را وضع کند که مردم نسبت به اینکه قادر خواهند بود با فراغ بال نمایندگان مورد نظرشان را انتخاب کنند، اطمینان حاصل نمایند.

وی در خصوص برخی شایعات پیرامون دخالت‌های متحدان حزب الله در انتخابات پارلمانی پیش روی نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران دخالتی در لبنان، انتخابات پارلمانی و سیاست داخلی آن ندارد، ما شریک ایران در مسائل منطقه‌ای هستیم و این کشور به ما احترام می‌گذارد.

دبیرکل حزب الله لبنان یادآور شد: ما خواستار وجود یک دولت عادل و توانمند در لبنان هستیم. اگر من بگویم که حزب الله به تنهایی قادر به تشکیل چنین دولتی است، صادقانه سخن نگفته‌ام. هیچ حزب و گروه و جریانی نمی‌تواند به تنهایی دولتی عادل و توانمند را تشکیل دهد. تحقق این مهم مستلزم همکاری همه طرف‌ها با یکدیگر است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همه امور در آن مبتنی بر شراکت و همکاری است.

وی عنوان کرد: من صراحتاً تأکید می‌کنم که ما طرفدار شراکت ملی هستیم. علت این مسأله هم آن است که شراکت ملی یکی از مهمترین عوامل خروج از بحران‌هایی است که لبنان با آنها دست و پنجه نرم می‌کند.

نصرالله افزود: اینکه برخی نمی‌خواهند به مسئولیت خود در قبال کشور عمل کنند، به خودشان ارتباط دارد، اما اینکه برخی تحت پوشش تشکیل دولت اکثریت به دنبال حذف دیگر جریان‌ها و گروه‌های سیاسی هستند، باید بدانند که چنین کاری یک ماجراجویی است. ما در حزب الله امروز بیش از هر زمان دیگری احساس مسئولیت می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۵ در دولت نماینده‌ای نداشتیم زیرا با سیاست‌هایی که به اقتصاد کشور ضربه می‌زد، مخالف بودیم؛ سیاست‌هایی که اکنون لبنان را به این وضعیت انداخته و آن را گرفتار کرده است. در حال حاضر نیز درخواست ما از دولت این نیست که از مقاومت حمایت کند. خواسته ما تنها این است که دولت اجازه توطئه علیه مقاومت را ندهد.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: اکنون ما با قدرتی بیش از گذشته مصمم به حضور در دولت هستیم. امروز وظیفه ماست که به مسئولیت‌مان عمل کنیم. لبنان امروز با شرایط اقتصادی وخیمی مواجه است. برون رفت از این شرایط مستلزم یک برنامه منسجم است که باید صادقانه و با جدیت دنبال گردد. ما این مسأله را با تمام جدیت در پارلمان پیگیری خواهیم کرد.

نصرالله در ادامه اظهاراتش گفت: اصرار دولت بر همکاری با غرب و فاصله گرفتن از شرق تنها به خاطر خواسته‌های آمریکا بدین معناست که ما [لبنان] پیشرفت نخواهیم کرد. ما در دریای لبنان دارای گنج هستیم اما ملت لبنان به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت می‌کنند. اگر به گنج خود در دریای لبنان دست پیدا کنیم حداقل ده‌ها میلیارد دلار کسب خواهیم کرد. چرا به سراغ استخراج این گنج در دریا نمی‌رویم؟ از ترس آمریکا؟ آمریکا دیگر چه کاری بیش از آنچه که با تحریم علیه لبنان انجام داده است، می‌تواند صورت دهد؟

سید حسن نصرالله همچنین عنوان کرد: چرا اسرائیل منتظر روشن شدن نتایج مذاکرات ترسیم مرزی نمی‌ماند و بی وقفه به حفاری در مناطق مورد مناقشه می‌پردازد؟ چرا لبنان در داخل مرزهای خود این کار را انجام نمی‌دهد؟ من به صراحت می گویم که حفاری حق لبنان است. حفاری در آب‌های لبنان، حق این کشور است. لبنان کشور فقیری نیست. با این حال، برخی تلاش می‌کنند لبنان را به یک کشور فقیر تبدیل کنند.

وی افزود: شما نگاه کنید… شخصی پیش از آنکه وزیر شود [اشاره به قرداحی، وزیر اطلاع رسانی مستعفی] اظهارنظری را مطرح می‌کند و کشورهای حاشیه خلیج فارس با فشارهایشان او را وادار به استعفا می‌کنند. این شرایطی است که لبنان با آن مواجه است. ما در سایه همین شرایط هم قادر هستیم از لبنان یک کشور قدرتمند و ثروتمند بسازیم. پس چرا باید دست گدایی جلوی دیگران دراز کنیم و پشت درهای صندوق بین المللی پول بایستیم.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به کارشکنی‌های ایالات متحده آمریکا در امور کشورش یادآور شد: اتاق سیاه در سفارت آمریکا که از ۳ سال پیش مدیریت اوضاع در لبنان را برعهده گرفته است، به دوستان خود در لبنان اجازه قاچاق اموال را داد. بانک‌ها در وهله اول باید مسئولیت اتفاقات کنونی را برعهده گیرند. آنها وظیفه دارند امول مردم را به آنها بازگردانند.

نصرالله عنوان کرد: در اینجا می‌خواهم به مسأله خلع سلاح مقاومت نیز اشاره کنم. بسیار عجیب است که برخی خلع سلاح مقاومت را خواستار می‌شوند و حاضرند وارد جنگ داخلی شوند. این اتفاق نخواهد افتاد و ما قدرتمندتر خواهیم شد. طبیعتاً حزب الله از روابط خارجی و دیپلماتیک خود برای قدرتمند کردن لبنان استفاده می‌کند.