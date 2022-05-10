ویلای ۴ هزار متری رئیس سابق شورای شهر باغستان تخریب شد

حمید عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهم و مستمر دستگاه قضائی، اجرای احکام مربوط به ساخت و سازهای غیرمجازی که افراد سودجو با ساخت بنا و ویلا در زمین‌های کشاورزی بدون مجوز قانونی اقدام می‌کنند، است.

وی گفت: ۲۱ مورد ملک تفکیکی و ۱۲ مورد ویلا و ساخت و ساز غیرمجاز در ۱.۷ هکتار از اراضی باغستان که ویلای ۴ هزار متری رئیس سابق شورای شهر باغستان هم در بین این بناهای غیر مجاز بود تخریب شد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهریار رئیس سابق شورای شهر باغستان به دلیل اخذ رشوه در بازداشت است.

وی افزود: دستگاه قضا در برخورد با اقدامات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.