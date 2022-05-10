  1. استانها
  2. تهران
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۴۱

دادستان شهریار:

ویلای ۴ هزار متری رئیس سابق شورای شهر باغستان تخریب شد

ویلای ۴ هزار متری رئیس سابق شورای شهر باغستان تخریب شد

شهریار- دادستان عمومی و انقلاب شهریار گفت: ویلای ۴ هزار مترری رئیس سابق شورای شهر باغستان تخریب شد.

حمید عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مأموریت‌های مهم و مستمر دستگاه قضائی، اجرای احکام مربوط به ساخت و سازهای غیرمجازی که افراد سودجو با ساخت بنا و ویلا در زمین‌های کشاورزی بدون مجوز قانونی اقدام می‌کنند، است.

وی گفت: ۲۱ مورد ملک تفکیکی و ۱۲ مورد ویلا و ساخت و ساز غیرمجاز در ۱.۷ هکتار از اراضی باغستان که ویلای ۴ هزار متری رئیس سابق شورای شهر باغستان هم در بین این بناهای غیر مجاز بود تخریب شد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهریار رئیس سابق شورای شهر باغستان به دلیل اخذ رشوه در بازداشت است.

وی افزود: دستگاه قضا در برخورد با اقدامات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.

کد مطلب 5486825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها