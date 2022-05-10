پرداخت حدود ٤٦ هزار میلیارد بابت یارانه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدبیگی در گفت و گویی با شبکه خبر گفت: واریز مبالغ یارانه بلافاصله پس از پایان صحبت‌های شب گذشته رئیس جمهوری از ساعت ٢٢ و ٣٠ دقیقه آغاز شد.

وی افزود: در این مرحله و طی دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه به حساب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار فقره پرداخت یارانه برای دو ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

محمدبیگی با بیان اینکه دولت برای اطمینان بخشی به مردم تصمیم به پرداخت مبالغ مدنظر پیش از آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه ها گرفت، تاکید کرد: این مبالغ تا زمان اعلام رسمی دولت برای آغاز طرح اصلاح یارانه ها در حساب سرپرستان خانوار مسدود می ماند و همزمان با آغاز طرح قابل برداشت خواهد بود.