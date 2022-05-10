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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۴۳

بانک مرکزی اعلام کرد؛

پرداخت حدود ٤٦ هزار میلیارد بابت یارانه جدید

پرداخت حدود ٤٦ هزار میلیارد بابت یارانه جدید

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد که برای یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان منابع پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدبیگی در گفت و گویی با شبکه خبر گفت: واریز مبالغ یارانه بلافاصله پس از پایان صحبت‌های شب گذشته رئیس جمهوری از ساعت ٢٢ و ٣٠ دقیقه آغاز شد.

وی افزود: در این مرحله و طی دو نوبت مبالغ مربوط به اردیبهشت و خرداد ماه به حساب ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار سرپرست خانوار واریز شد. به عبارت دیگر از شب گذشته ۴۷ میلیون و ۳۶۰ هزار فقره پرداخت یارانه برای دو ماه اردیبهشت و خرداد انجام شده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: مجموع مبلغ واریزی برای دو نوبت حدود ٤٦ هزار میلیارد تومان بوده است.

محمدبیگی با بیان اینکه دولت برای اطمینان بخشی به مردم تصمیم به پرداخت مبالغ مدنظر پیش از آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه ها گرفت، تاکید کرد: این مبالغ تا زمان اعلام رسمی دولت برای آغاز طرح اصلاح یارانه ها در حساب سرپرستان خانوار مسدود می ماند و همزمان با آغاز طرح قابل برداشت خواهد بود.

کد مطلب 5486834

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    نظرات

    • محمد DE ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      0 0
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      اگر ۴۶ هزار را به چهل شش هزار شهروند با زمین برای ساخت داده میشد، چه تاثیر در تولید و گردش اقتصادی می‌شد و چندهزار کارآزموده و تحصیل کرده را میتوانستید به کار و درآمد و تامین هزینه ها برای ایجاد زندگی مشترک یا روزیشان تقویت کرد. اشکال این است که فقر و سلطه بر ملت نوع مدیریتی غلط است
    • محمد DE ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
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      درکشوری که دولت مدیریت فقر اقتصادی را علم و تبلیغ میکنند، چطور است که در مناطق بقولشان آزاد از سرمایه گذار داخلی و خارجی دعوت برای سرمایه گذاری میشود، این سرمایه گذاران کیستند و از چه طوایفیند، و این نیازمندان کمک معیشت کیا هستند؟

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