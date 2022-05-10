پلیس اجازه یافت به سمت آشوبگران در سریلانکا تیراندازی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نیوز فرست، وزارت دفاع سریلانکا روز سه شنبه اعلام کرد به نیروهای مسلح این کشور اجازه شلیک به سوی افرادی داده شده که اموال عمومی را غارت می کنند.

به گزارش اسپوتنیک، رییس جمهور سریلانکا نیز از معترضان خواست تا خشونت ها در این کشور را متوقف کنند.

وزارت دفاع سریلانکا امروز به نیروهای مسلح خود دستور داد تا پس از درگیری خونبار روز گذشته، که منجر به کشته شدن ۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر در این کشور شد، به سمت هر کسی که اموال عمومی را غارت می‌کند یا به دیگران آسیب می‌رساند، تیراندازی کنند.

«ماهیندا راجاپاکسا» نخست وزیر سریلانکا به تازگی پس از هفته‌ها تظاهراتی که کشورش را به لرزه درآورده و مردم نارضایتی خود را از سیاست‌های دولت وی ابراز داشتند، استعفا داده است.

پیشتر اعلام شده بود در حالیکه هزاران معترض وارد دروازه اصلی شهر سریلانکا شده و یک کامیون پارک شده را به آتش کشیدند، از داخل اقامتگاه رسمی نخست وزیر سریلانکا صدای تیراندازی شنیده شده است.

سریلانکا با بحران اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند. بحران اقتصادی این کشور به دنبال از دست دادن درآمد حیاتی این کشور که به طور سنتی از گردشگری است، شروع شد و این ضرر و زیان در بحبوحه همه گیری جهانی ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش این بیماری تشدید شد.