چین به اتباع خود درباره سفر به سریلانکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفارت چین در سریلانکا امروز سهشنبه به اتباع خود درباره سفر به این کشور هشدار داد.
با توجه به اینکه چین از سرمایهگذاران اصلی سریلانکا است، این کشور پذیرای شمار زیادی از اتباع چینی نیز هست.
با این حال، سفارت چین در کلمبو هشدار داد با در نظر گرفتن مخاطرات امنیتی، اصرار اتباع چینی برای سفر به سریلانکا، حمایت موثر از آنها را دشوار میکند.
کلمبو و حومه آن روز یکشنبه صحنه ۸ انفجار علیه کلیساها و هتلهای این شهر بود که در نتیجه آن ۳۱۰ نفر کشته و بیش از ۵۰۰ نفر مجروح شدند.
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