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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۳:۴۱

با بستری ۲۴ بیمار؛

۷۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

۷۵ بیمار کرونایی در خراسان شمالی بستری هستند

بجنورد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: اکنون ۷۵ بیمار دارای علایم کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد پورنقی عصر دو شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ بیمار جدید کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری شدند؛ طی این مدت خوشبختانه بیماری جان نباخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: هم اکنون ۷۵ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون توصیه می‌شود.

پورنقی تصریح کرد: مبتلایان به کرونا با علائم شبه سرماخوردگی افزایش داشته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: افراد دارای این علائم نسبت به قرنطینه خود اقدام کنند و پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

کد مطلب 5486035

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