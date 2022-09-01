افزایش تعداد بیماران بستری کرونایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس آمار با بستری شدن هشت بیمار جدید در ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی تعداد بیماران کرونایی استان اردبیل افزایش یافت.

علی محمدیان‌اردی با بیان اینکه آمار مبتلایان به بیماری کرونا در استان روزانه در حال افزایش است، افزود: در حال حاضر ۳۳ بیمار به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ بستری هستند که از این تعداد هشت بیمار در بخش آی. سی. یو کرونا بستری بوده و ۱۱ بیمار پس از بهبودی مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به فوت یک نفر به دلیل ابتلاء به کرونا در استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این پیک شاهد افزایش آمار سرپایی و افزایش قدرت سرایت بودیم و علائم شبیه سرماخوردگی داشت که هم اکنون میزان مراجعین سرپایی کاهش و بستری نسبتاً افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل با تاکید بر اینکه مردم نسبت به دریافت دز یادآور واکسن خود اقدام کنند، عنوان کرد: گسترش واکسیناسیون تأثیر مهمی در کاهش ابتلاء، بستری و مرگ و میر بیماران کرونایی داشته است.

محمدیان‌اردی افزود: از عموم هم استانی‌ها درخواست می‌کنیم از عادی‌انگاری بیماری خودداری کنند و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرده و استفاده از ماسک را فراموش نکنند.