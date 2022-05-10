به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز هیئت عالی نظارت، آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهادها و گزارش کمیته تخصصی برای تطبیق آیین‌نامه با سند الزامات تحقق سیاست‌ها که به تازگی به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، مورد بررسی قرار گرفت و مواد و تبصره‌های مربوط به کلیات و نحوه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در قوانین، از تصویب هیئت گذشت.

ادامه بررسی مقررات پیشنهادی کمیته تخصصی در خصوص نظارت بر مقررات و نظارت در مرحله اجرا، به جلسه بعد این هیئت موکول شد.