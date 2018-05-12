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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت؛

«نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصویب شد

«نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» تصویب شد

در جلسه صبح امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفافیت و مبارزه با فساد، تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز (شنبه) به ریاست دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.

در نشست هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر شفافیت و مبارزه با فساد به عنوان اولویت نظارتی این هیأت عالی به تصویب اعضاء رسید.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دوره جدید مجمع را بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مکلف فرموده اند، تأکید کرد: به منظور نظارت مؤثر و متمرکز و با لحاظ جوانب مختلف و اولویت‌های اصلی، هیأت عالی نظارت در گام اول، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی را با تأکید بر شفافیت و مبارزه با فساد به تصویب رساند و این مهم با همکاری اعضای هیأت عالی در قالب کمیته‌های تخصصی دبیرخانه مجمع به انجام خواهد رسید.

هیأت عالی نظارت مرکب از رئیس، دبیر و ۱۳ نفر از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.  

در این نشست گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع از ارزیابی و تلخیص سیاست‌های کلی ابلاغی نیز ارائه شد.  

بر اساس این گزارش همچنین در جلسه کمیسیون خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام  بندهایی از آیین نامه‌ جدید نظارت مجمع به تصویب رسید.

کد مطلب 4294364

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