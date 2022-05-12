به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه چهارشنبه در دیدار مدیران و مسئولان استان اردبیل به مسائل اقتصادی به عنوان راهبرد کلان کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه اقتصادی باید تولید در کنار آن اشتغال و توجه به دانش‌بنیان مورد هدف‌گذاری قرار گیرد.

وی محدود بودن منابع و تخصیص اولویت‌دار این منابع را به بخش‌های زیرساختی حوزه اقتصادی بسیار مهم و ضروری توصیف کرد و گفت: مدیران استان باید از پراکنده‌کاری در تخصیص منابع و هدررفت آن جلوگیری کرده و تقویت زیرساخت‌ها را به عنوان اولویت اصلی مد نظر قرار دهند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن استان به تولید ثروت کمک نکرده و بیشتر فعالیت‌ها جنبه سنتی پیدا کرده است، ادامه داد: باید به سمت تولید ثروت و ارزش افزوده بیشتر از مسیر تحول کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن حرکت کنیم.

عاملی پیگیری مصوبات و تحقق منابع تخصیص یافته در سال‌جاری را یادآور شد و اظهار کرد: در کنار این امر، مدیران باید به دیدارهای مردمی و ملاقات‌های مستمر با مردم اهتمام داشته و به دور از شعارزدگی حل مشکلات مردم را هدف‌گذاری کنند.

وی حضور در شهرستان‌ها را به مدیران توصیه کرد و گفت: انعکاس عملکرد دولت باید از طریق رسانه‌ها به صورت شفاف و واقع‌بینانه انجام شود تا مردم در جریان کارهای انجام شده در ابعاد مختلف قرار گیرند.

عاملی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ۸۰ درصد منابع کشور به صورت ملی توزیع می‌شود و مدیران اجرایی باید بیشترین وقت خود را صرف جذب این منابع ملی کنند تا در مسیر توسعه استان راهگشا باشد.

وی دغدغه حوزه فرهنگی و اجتماعی را به ویژه در کاهش آسیب‌های اجتماعی یادآور شد و خاطرنشان کرد: کارگروه‌های تخصصی در این زمینه هم در بعد فرهنگی و هم اجتماعی با هدف ارتقا سلامت روحی و روانی مردم در نظر گرفته شده و امیدواریم به صورت ریشه‌ای مشکلات و آسیب‌ها به حداقل برسد.

عاملی عمده دغدغه مردم را مباحث اقتصادی توصیف کرد و افزود: ما در بخش اقتصادی، مهار تورم و جلوگیری از رکود به راهکارها و اصلاحات اقتصادی جدی نیاز داریم که دولت سیزدهم در قالب طرح مردمی توزیع عادلانه یارانه‌ها سعی کرده تا به دور از حواشی در نظام اقتصادی جراحی واقعی را انجام دهد.

وی اضافه کرد: با توجه به هدررفت منابع کشور در قالب ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، قرار شده منابع مورد نظر در این زمینه به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار گرفته و به تدریج به عنوان کالابرگ الکترونیکی برای تأمین نیازمندی مردم هزینه شود.

عاملی اصلاح اقتصادی را کار بسیار تخصصی و پیچیده با همراهی کارشناسان اقتصادی اعلام کرد و ادامه داد: دولت برای ۲ ماه یارانه مردم مبالغی را واریز کرده تا افزایش قیمت را در کالاهایی همچون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن اعمال کند.

وی به شایعات منتشر شده در مورد نان و بی‌پایه و اساس بودن آنها اعلام کرد و گفت: مردم نباید نگران افزایش قیمت نان باشند چرا که قرار نیست قیمت آرد و نان افزایش پیدا کند.

عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در این طرح با هدف جلوگیری از قاچاق آرد، قرار است قیمت آرد تخصیصی به نانوایی‌ها به صورت آزاد محاسبه شده و مابه‌التفاوت نرخ آرد آزاد با سهمیه‌ای به حساب نانوایی‌ها واریز شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: این رویه می‌تواند جلوی قاچاق آرد و سایر محصولات را گرفته و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.