بستری بیش از ۶ هزار بیمار کرونایی در بیمارستان قائم (عج) رشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی رضا کریم زاد حق به مناسبت هفته سلامت در جمع خبرنگاران با قدردانی از زحمات همه تلاشگران عرصه بهداشت و درمان به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، گفت: یکی از رسالت‌های بیمارستان بین المللی قائم (عج) تلاش برای ارائه خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت به جامعه است.

وی ادامه داد: در بحران کرونا بیشترین خدمات درمانی به بیماران کرونا در بین بیمارستان‌های غیر دولتی گیلان در بیمارستان بین المللی قائم (عج) صورت گرفته است.

مدیرعامل بیمارستان بین‌المللی قائم (عج) با اشاره به دهمین سالگرد تأسیس این بیمارستان، ادامه داد: بیمارستان بین المللی قائم (عج) به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز بهداشتی درمانی خصوصی شمال کشور بیشترین خدمت را به بیماران کرونایی در طی دو سال ارائه کرده است.

وی ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی کادر درمان و پزشکان و پرستاران بیمارستان بیش از ۶ هزار بیمار کرونایی طی این مدت در این بیمارستان بستری شده اند که اکثر بیماران با حال عمومی خوب به آغوش خانواده بازگشته اند.

دکتر کریم زاد حق با بیان اینکه این بیمارستان در بحران کرونا یک شهید هم از کادر درمان داشته است، اضافه کرد: این بیمارستان به تنهایی معادل کل بیمارستان‌های بخش غیر دولتی استان گیلان طی بحران کرونا بیماران کرونایی را تحت پذیرش و مداوا قرار داده است.

وی افزود: حمایت از مردم به ویژه در بحران‌ها جز اصول تغییر ناپذیر مدیران و بنیانگذاران بیمارستان بین المللی قائم (عج) است.

گفتنی است، هر ساله ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده و بیمارستان بین المللی قائم (عج) به عنوان یکی از مجهزترین بیمارستان‌های شمال ایران با داشتن ۲۸۰ تخت بیمارستانی و ۴۵ تخت ( icu) و برخورداری از امکانات و دستگاه‌های پیشرفته تشخیصی و درمانی ارائه خدمات مطلوب به بیماران را از رسالت ذاتی خود می‌داند.