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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

مسئول روابط عمومی سپاه لرستان خبر داد؛

کشف ۶ تُن روغن و برنج احتکار شده در بروجرد

کشف ۶ تُن روغن و برنج احتکار شده در بروجرد

خرم‌آباد- مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان از کشف ۶ تُن روغن و برنج احتکار شده در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آیت دولتپور شامگاه چهارشنبه از کشف انبار احتکار توسط سازمان اطلاعات سپاه شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه شهرستان بروجرد انبار احتکار روغن و برنج کشف شد.

وی بیان کرد: در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالا حساسیت سپاه بالا رفته و تلاش کرده تا انبارهای احتکار این کالاها را کشف کند.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: مقدار ۶ تُن برنج و روغن کشف شده در بروجرد با هماهنگی اداره تعزیزات و جهاد کشاورزی در بین مردم توزیع شد.

کد مطلب 5488173

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