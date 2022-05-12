کشف ۶ تُن روغن و برنج احتکار شده در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آیت دولتپور شامگاه چهارشنبه از کشف انبار احتکار توسط سازمان اطلاعات سپاه شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان در اطلاعات سپاه شهرستان بروجرد انبار احتکار روغن و برنج کشف شد.

وی بیان کرد: در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالا حساسیت سپاه بالا رفته و تلاش کرده تا انبارهای احتکار این کالاها را کشف کند.

مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: مقدار ۶ تُن برنج و روغن کشف شده در بروجرد با هماهنگی اداره تعزیزات و جهاد کشاورزی در بین مردم توزیع شد.