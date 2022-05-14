آمادگی شهر آفتاب برای میزبانی نمایشگاه کتاب در سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تقدسی‌نژاد مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، عصر سومین روز نمایشگاه کتاب، ۲۳ اردیبهشت ماه در بازدید از نمایشگاه و دیدار با یاسر احمدوند معاون وزیر و رئیس سی‌وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، گفت: با توجه به اینکه رویکرد کلی بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تجاری و اقتصادی به سمت حوزه‌های مجازی سوق دارد به نظر من توجه به رویکرد ترکیبی مجازی و حضوری نمایشگاه کتاب بسیار رویکردی عالی و به‌جایی است و امیدوار هستیم در سال‌های آینده نیز بهتر و غنی‌تر برگزار شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا نمایشگاه سی‌وسوم کتاب در شهر نمایشگاهی آفتاب برگزار نشد، گفت: در تقویم مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به دلیل برگزاری نمایشگاه خودرو که از ۲۷ الی ۳۰ اردیبهشت ماه دایر می‌شود و همزمانی آن با نمایشگاه کتاب، امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در این مجموعه به سال بعد، یعنی سال ۱۴۰۲ موکول شد و بنا داریم تا برگزاری نمایشگاه سی‌وچهارم کتاب، بحث توسعه سالن‌ها و ایجاد فضای مناسب را در دستور کار خود قرار دهیم، البته ما برای برگزاری نمایشگاه کتاب در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب اعلام آمادگی کرده بودیم، ولی گویا دوستان نیمی از تجهیزات را به مصلی منتقل کرده بودند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با تاکید بر اینکه اولین اولویت اصلی ما در نمایشگاه شهر آفتاب توسعه سالن‌ها و فضای مناسب برگزاری نمایشگاه کتاب است، افزود: مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برپایی نمایشگاه سی‌وسوم کتاب چیزی معادل ۶۰ هزار متر مربع درخواست داده بودند که در حال حاضر ۳۵ هزار متر فضای نمایشگاهی برای برگزاری هر عنوان نمایشگاه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب محیاست. قصد داشتیم مابقی فضای درخواست شده را با برپایی سالن‌های موقت تأمین کنیم. امیدوار هستیم بتوانیم فضای نمایشگاه شهر آفتاب را تا سال آینده به ۷۰ هزار متر و در فاز دوم نیز برای سال ۱۴۰۳ وسعت آن را به ۱۲۰ هزار متر افزایش دهیم.

تقدسی‌نژاد با بیان اینکه برای تکمیل شدن فازهای مختلف مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: برای تکمیل شدن فازهای مختلف نمایشگاه شهر آفتاب و توسعه فضای آن به ۱۲۰ هزار متر مربع نیازمند تخصیص اعتبار در بخش خصوصی و سرمایه گذران داخلی و خارجی هستیم و تا تکمیل فازهای یک، دو، سه و چهار مبلغی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم.