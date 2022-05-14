آمار بیماران کرونایی قم به ۷۱ نفرافزایش یافت / فوت یک شهروند قمی

مهدی مصری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تعداد ۲۰ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۷ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یکی از شهروندان قمی در اثر کرونا فوت کرد و حال ۴ بیمار وخیم است و در مجموع تعداد ۷۱ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۳۸ تست انجام گرفته که تعداد ۵ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۸۶۰ هزار و ۷۳۹ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.