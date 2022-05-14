حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر استقرار جوی نسبتاً پایدار تا پنج روز آینده روی استان است.

وی افزود: بر این اساس طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق وضعیت جوی و آسمان به شکل صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هوای استان اصفهان در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: در این بازه زمانی کاهش دو تا ۶ درجه‌ای دمای هوا در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه دمای هوای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید، تصریح کرد: دمای هوای این شهر در سردترین ساعات بامداد فردا به ۱۰ درجه سانتی گراد بالای صفر می‌رسد.

علی عسگریان در خصوص وضعیت دمایی شهرستان‌های استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز ابراز داشت: در این بازه زمانی بویین میاندشت با دمای یک درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین و خور و بیابانک با دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان پیش بینی شده است.