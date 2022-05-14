پیشرفت ۸۱ درصدی پروژه تئاتر شهر قزوین

به گزارش خبرنگار مهر سلیمان رحمانی پیش از ظهر شنبه با در جمع اصحاب رسانه قزوین با اشاره به این موضوع که پروژه تئاتر شهر قزوین از سال ۹۷ کلید خورده است اظهار کرد: این پروژه از ساختمانهای مهم شهرداری است که در آینده به نمادهای برجسته قزوین بدل خواهد شد.
مدیر منطقه دو شهرداری قزوین ادامه داد: این مجموعه در فضایی بالغ بر ۳ هزار متر مکعب و دارای مجموعههایی نظیر پلاتو عروسکی، سالن بلک باکس با ظرفیت ۲۲۲ نفر و دو فضای مجزی رو باز، کافی شاپ، فضای اداری، گالری و سالن انتظار و… تکمیل و در اختیار مردم و هنرمندان قرار میگیرد تا بتوانند از این فضای فرهنگی بهره ببرند.
وی با بیان این موضوع که در طراحی نمای این فضا از ۱۳۰ هزار قطعه آجر خشک به حالتی پازل مانند استفاده میشود ادامه داد: در طراحی این بنا نمادهای فرهنگی ایرانی به کار برده شده است و داخل ساختمان دید زیبایی به فضای پارک ملت دارد که مراجعه کنندگان میتوانند از آن بهره ببرند.
بهرامی گفت: بودجه به کار برده شده برای این بنا دو قرارداد ۵ و همچنین ۸ میلیارد تومانی بوده است و شهرداری در هرزمانی که کسب درآمد داشته توانسته پروژه را پیش ببرد و هم اکنون نیز با پیشرفت ۸۱ درصدی امیدواریم تا ۶ ماه آیند بتوانیم آن را به اتمام برسانیم.
وی با بیان اینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام امروز مهمترین دغدغه شهرداری و شورای شهر قزوین است یادآور شد: این مهم را هم باید به یاد داشت که پروژههای دولتی به این صورت است که قراردادها رد و بدل میشود و با تخصیص اعتبار کار پیش میرود در حالی که شهرداری برای پیشبرد هر پروژهای باید خودش کسب درآمد کند که همین موضوع ممکن است پروسه را به درازا بکشاند.
این مسئول در خاتمه خاطرنشان کرد: در طراحی فضاهای این پروژه از راهنماییها و نقطه نظرات هنرمندان تئاتر و دغدغه داران فرهنگی شهر بهره برده شده و تلاش کردهایم این بنا بتواند نیازهای آینده شهر در هنر نمایش را تأمین نماید.
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