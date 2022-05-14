به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو با هدایت سرجیو کونسیسائو به قهرمانی زودهنگامی در لیگ برتر پرتغال دست یافت و در جام حذفی هم در آستانه قهرمانی قرار دارد.

عملکرد خوب کونسیسائو با تیم پورتو در سال‌های اخیر باعث شده است تا توجه سایر تیم‌های اروپایی به این مربی بیشتر بشود.

طبق اعلام نشریه «فوت مرکاتو» فرانسه، کونسیسائو یکی از گزینه‌های هدایت تیم پاری‌سن‌ژرمن برای فصل آینده است. البته این مربی در صدر لیست مربیان مدنظر باشگاه فرانسوی نیست.

این در حالی است که «زین الدین زیدان» اصلی ترین مربی برای نشستن روی نیمکت پاری‌سن‌ژرمن است.

کونسیسائو هرچند دو فصل دیگر با پورتو قرارداد دارد، اما بند فسخ قراردادش با این باشگاه ۱۰ میلیون یورو است و در نشست خبری روز گذشته خود خبری قطعی از ادامه همکارش ای با پورتو نداد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتو در دو سال گذشته زیر نظر کونسیسائو نقش بسیار پررنگی در موفقیت‌های این تیم و مربی ایفا کرده است.