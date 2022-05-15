پنتاگون فناوری جدید برای از کارانداختن پهپادها آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستنیگ انجیرینگ، «دفتر مشترک سیستم های ضد هواپیمای بدون سرنشین کوچک پنتاگون»(JCO) آزمایش های یک فناوری امواج پرقدرت مایکرویو به نام «سیستم اپیروس»(Epirus) را تکمیل کرده است. این سیستم قادر به از کارانداختن چند پهپاد به طور همزمان است.

به نوشته نشریه «دفنس وان» این نخستین بار نیست که پنتاگون فناوری مذکور را نمایش می کند. سازمان مذکور در بهار و پاییز سال گذشته نیز دو آزمایش دیگر انجام داد. جدیدترین آزمایش سیستم نیز طی هفته ای از ۴ آوریل در ایالت آریزونا آمریکا انجام شده است.

مایکل دیجنارو رهبر تیم آزمایشی در دفتر مذکور در یک کنفرانس خبری گفت: ما در هفته اول آزمایش روی امواج مایکروویو پر قدرت و شیوه انتشار آنها تمرکز کردیم. ما مشغول بررسی طیفی برای به دام انداختن هدف هایی بودیم که وارد محدود می شدند و همچنین درباره مدت زمان لازم برای راندن یا شکست دادن هدف نیز تحقیق کردیم.

به گفته او سیستم اپیروس توانست وظایف محول شده را با موفقیت انجام دهد و اهداف درنظر گرفته شده در بردی که معمولاً در میدان جنگ وجود دارد، شکست دهد. همچنین این سیستم درآینده کارآمدتر خواهد شد.