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۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

در جلسه هم اندیشی شورای شهر تهران مطرح شد؛

تصمیمات جدید شورا درباره طرح اعلام عوارض ساختمان

تصمیمات جدید شورا درباره طرح اعلام عوارض ساختمان

عضو شورای شهر تهران گفت: در جلسه هم اندیشی، اعضای شورا درباره دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی تصمیمات جدیدی گرفتند.

مهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه هم اندیشی اعضای شورای شهر تهران، افزود: جلسه هم اندیشی امروز شورای شهر تهران با حضور حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه درباره دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صحبت شد و معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره اختیارات شورای شهر و شهرداری توضیحاتی را ارائه کرد.

عضو شورای شهر تهران درباره تصمیمات گرفته شده در جلسه هم اندیشی امروز شورای شهر تهران گفت: در جلسه امروز ابعاد جدیدی در رابطه با عوارض ساختمانی، تعداد و چگونگی دریافت آنها ارائه شد.

عباسی تصریح کرد: پس از جلسه امروز، اعضای شورای شهر تصمیم جدیدی درباره دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی گرفتند که این تصمیم در صحن علنی شورای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع انتخاب دو تن از اعضا برای حضور در کمیسیون سفرهای خارجی، بیان کرد: در جلسه امروز دو تن از اعضای شورای شهر تهران برای حضور در کمیسیون سفرهای خارجی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: رأی گیری اصلی و اعلام نام این دو نفر در صحن علنی شورای شهر انجام می‌شود.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر گفته شده حبیب کاشانی و علوی دو کاندید شورای شهر تهران برای حضور در کمیسیون سفرهای خارجی هستند.

کد مطلب 5490430
مهشید جعفری معظم

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