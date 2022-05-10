دو فوریت اعطای مهلت زمان پرداخت عوارض ساختمان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی دو فوریت طرح اعطای مهلت زمان پرداخت فرم‌های اعلام عوارض ساختمانی صادره در اسفند ۱۴۰۰ در دستور کار اعضای شورای شهر قرار گرفت.

مهدی عباسی عضو شورای شهر تهران با اشاره به این طرح گفت: نقصی در فیش‌های عوارضی صادره وجود دارد و این به معنای آن است که این موضوع منجر به بروز مشکلات بسیاری شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که بازه زمانی فیش‌هایی که در دست مردم است محدود تر شود و برای آن مهلت مشخص باشد.

در ادامه بررسی این دستور حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به این دستور اظهار کرد: سال گذشته شورای شهر تهران ۱۸۰ درصد مبلغ عوارض را بیشتر کرد تا در چند ماه باقی مانده فعالیت خودشان، مبالغ را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شورای شهر هیچ گاه در این زمینه ورود نکرده بود گفت: چهار هزار و ۳۹۳ مورد فیش صادر شده و دو هزار و ۳۹۴ در زمینه صدور پروانه بوده که ۳۰ درصد آن پرداخته شده است.

وی ادامه داد: تنها شهرداری است که خود مسئول کارها، درآمدها و هزینه است اما اگر شورای شهر در این رابطه ورود پیدا کند دیگر فیش‌های عوارض پرداخت نخواهد شد زیرا افراد به فکر این هستند که مصوبه شورای شهر دریافت کنند.

صارمی گفت: با تصویب این طرح صرفاً مناطق شمال شهر تهران منتفع می‌شوند و مناطق جنوبی شهر تهران انتفاعی نمی‌برند.

پس از تشریح این لایحه ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفت: باید به این طرح بیشتر توجه شود زیرا نیازمند بازنگری است.

پس از این دو فوریت به رأی گذاشته شد و با اکثریت آرا به تصویب رسید.