به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری با حضور در غرفه انتشارات سوره مهر در خصوص آخرین فعالیت‌های دفتر آفرینش‌ها گفت: در ابتدا صحبت‌هایش از بازگشایی مجدد نمایشگاه کتاب ابراز خرسندی کرد اما بر این نکته هم تاکید کرد که استقبال از نمایشگاه نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده. محمدی کرونا و وضعیت اقتصادی را از عوامل مهم این کاهش استقبال دانست.

وی افزود: مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی در واکنش به این سوال که حال و روز شعر در این روزها چگونه است گفت: «در بخش شعر از منظر خود شعر، وضعیت خیلی بد نیست اما در بخش اقبال و استقبال از آن مشکلاتی وجود دارد. هر از گاهی چهره‌های معروف یا همان به اصطلاح «سلبریتی‌ها» کتابی می‌نویسند که نه داستان است نه شعر اما مردم از آن استقبال می‌کنند و بارها تجدید چاپ می‌شود. این نشان می‌دهد اگر برای یک کتاب به درستی تبلیغ و درست معرفی شود، مردم از آن اقبال می‌کنند. موضوع دیگری که در فضای کتاب مشکل آفرین شده عدم توجه به ترجمه است. ترجمه در بسیاری از موارد از درگاه‌های دولتی انجام می‌شود و تنها باعث از دست رفتن سرمایه شده و بازگشتی هم ندارد. از سوی دیگر گرانی کاغذ و نبودن قانون حق نشر کپی رایت از موانعی است که اقبال به ادبیات خلاق (شعر و داستان) کمتر شود.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی گفت: قصد داریم داستان ایرانی تولید کنیم تا ادبیات ایران را به جهان معرفی کنیم و بر زیست‌بوم و فرهنگ ایرانی متمرکز شویم. همین امروزه محصولاتی در دفتر مرکز آفرینش‌های ادبی به چاپ رسیده است که از نظر معنا شناسی و نشانه‌شناسی بررسی شده و از نظر ساختاری ادبیات به روزی در حال خلق شدن است.

محمدی درباره تولیدات این مرکز افزود: دفتر مرکز آفرینش‌های ادبی هر سال نزدیک به ۴۰ رمان جدید تولید می‌کند. از برگزاری آخرین نمایشگاه تا کنون نیز ۱۰۰ اثر جدید در داستان و شعر داشته‌ایم.

وی درباره راه‌های انتشار کتاب‌های رمان و شعر در دفتر آفرینش‌ها گفت: مسیر اول با نظارت و رویکرد هدفمند دفتر ادبیات داستانی برخی آثار به چاپ می‌رسند. مسیر دوم، نویسندگان به صورت مستقل کتابشان را ارائه می‌دهند. این آثار کارشناسی شده و امتیازی‌بندی می‌شود. کتابی که حدنصاب امتیازات را کسب کند به چاپ می‌رسد. مسیر سوم، در مراکز استانی آفرینش‌های ادبی کلاس‌های استعدادیابی برگزار می‌شود که آثار شرکت‌کنندگان در دو سطح استانی و ملی رتبه‌بندی می‌شود و به چاپ می‌رسد.

محمدی کارشناسی آثار را رکن مهم و اساسی برشمرد و افزود: کارشناسی و ویراستاری محتوایی آثاری که به دفتر مرکز آفرینش‌های ادبی ارسال می‌شود در بسیاری از مواقع موجب بالا رفتن کیفیت اثر شده و در جشنواره‌هایی که با رویکرد کیفی برگزار می‌شود حائز رتبه و جایزه می‌شوند و بارها تجدید شده‌اند. در آخرین مورد کتاب «آنی ماه» نوشته عالیه مهرابی و همچنین «ساعت دنگی» محمداسماعیل حاجی‌علیان به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند که اتفاق مبارکی بود برای مرکز آفرینش‌های ادبی بود.