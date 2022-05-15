مجمع عمومی سالانه شرکت کنترل کیفیت هوا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل کیفیت هوا (سماء) به‌عنوان اولین مجمع عمومی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری در سال ۱۴۰۱ به ریاست سید مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کنترل کیفیت هوا (سماء) ابراهیم باقی، مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، نمایندگان سهام و مدیران شرکت کنترل کیفیت هوا و نیز مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری و رئیس اداره حقوقی و املاک معاونت حضور داشتند.

در این نشست، نماینده مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، گزارش این مؤسسه را در خصوص صورت‌های مالی قرائت کرد و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را در سال مالی ۱۴۰۰ «مطلوب» ارزیابی کرد.

در ادامه این نشست، سید محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گزارشی از فعالیت هیأت مدیره این شرکت در سال گذشته ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مورد بررسی و تصویب مجمع عمومی سالانه قرار گرفت.